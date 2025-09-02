Thyssenkrupp Nucera: Erfolgreiche Übernahme von Green Hydrogen Assets
thyssenkrupp nucera stärkt seine Innovationskraft: Mit der Übernahme von Green Hydrogen Systems-Technologien setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Wasserstoffproduktion.
Foto: thyssenkrupp nucera
- thyssenkrupp nucera hat die Übernahme wesentlicher Technologie-Assets von Green Hydrogen Systems erfolgreich abgeschlossen.
- Die Akquisition umfasst geistiges Eigentum und ein Testzentrum mit einem Prototyp in Skive, Dänemark.
- Die Übernahme stärkt die Position von thyssenkrupp nucera im Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse und erweitert das Angebot um druckbasierte Lösungen.
- Die Technologie ermöglicht eine hocheffiziente Wasserstoffproduktion bei bis zu 35 bar Betriebsdruck, was Vorteile für industrielle Anwendungen bietet.
- Die Transaktion wurde vollständig aus liquiden Mitteln finanziert, der Kaufpreis liegt im hohen einstelligen Millionenbereich.
- thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 einen Börsengang durchgeführt und ist Mitglied im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.
