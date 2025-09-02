Fortinet - Aktie zeigt Schwäche - 02.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fortinet Aktie. Mit einer Performance von -3,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Fortinet ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das innovative Lösungen zur Netzwerk- und Datensicherheit bietet. Mit einer breiten Produktpalette und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Branchengrößen wie Cisco und Palo Alto Networks. Die Security Fabric-Plattform bietet einen einzigartigen Vorteil durch ihre umfassende Integration und Effizienz.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Fortinet Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -25,69 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fortinet auf -28,22 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,04 % geändert.

Fortinet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,19 % 1 Monat -21,33 % 3 Monate -25,69 % 1 Jahr -4,86 %

Informationen zur Fortinet Aktie

Es gibt 766 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,20 Mrd.EUR wert.

Fortinet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fortinet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fortinet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.