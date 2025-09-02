Mehr als 450 Unternehmen verkürzen Markteinführungszeiten mit Veeva RIM

BARCELONA, Spanien, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass mehr als 450 Unternehmen – darunter 19 der 20 größten Biopharmaunternehmen – Veeva RIM für das Management von regulatorischen Informationen (RIM) auf einer einheitlichen Plattform eingeführt haben. Zu den fortlaufenden Innovationen zur Förderung der Konnektivität gehören nun Partnerschaften mit Accumulus Technologies und DNAnexus. Dadurch wird die Integration mit den Plattformen mehrerer Gesundheitsbehörden ermöglicht, um Effizienz und Compliance zu verbessern.

„Regulierungsteams setzen neue Produktinnovationen von Veeva ein, um die Effizienz kontinuierlich zu verbessern und Durchlaufzeiten zu verkürzen. Gestärkt durch Partnerschaften mit der Industrie bietet Veeva RIM eine End-to-End-Lösung, die die Markteinführung beschleunigt, die Zusammenarbeit mit den globalen Stakeholdern verbessert und einen nahtlosen Datenfluss in einem schnelllebigen regulatorischen Umfeld ermöglicht", berichtet Marc Gabriel, Vice President, Regulatory bei Veeva.

Unternehmen, die Veeva RIM-Anwendungen einsetzen, können Prozesse in allen Phasen des regulatorischen Lebenszyklus optimieren. Mit Veeva Submissions Publishing nutzen mehr als 85 Unternehmen das Continuous Publishing, um Nacharbeiten zu reduzieren, Engpässe zu beseitigen und die Einreichungsfristen zu verkürzen.

„Unsere strategische Partnerschaft wird die Accumulus-Plattform und Veeva RIM miteinander verbinden, um die Interoperabilität zu verbessern und die Art und Weise zu modernisieren, wie Informationen sofort und gleichzeitig innerhalb unseres wachsenden Netzwerks von über 70 Aufsichtsbehörden weltweit ausgetauscht werden. Durch die Erleichterung nahtloser Einreichungen bei den Aufsichtsbehörden können wir unseren gemeinsamen Kunden helfen, Behandlungen schneller zu den Patienten zu bringen", so Francisco Nogueira, CEO bei Accumulus Technologies.

„Die Integration von DNAnexus Trusted Regulatory Spaces (TRS) und Veeva RIM wird erstklassige Datenaustauschfunktionen für die behördenübergreifende Zusammenarbeit und schnellere regulierte Produktzulassungen bieten", ergänzt Thomas Laur, CEO bei DNAnexus.

Veeva RIM rationalisiert globale regulatorische Prozesse über eine zentrale Cloud-basierte Plattform. Sie ist Teil von Veeva Development Cloud, dem technischen Fundament für die Produktentwicklung in den Bereichen Klinik, Qualität, Regulierung und Sicherheit. Um mehr über Veeva RIM zu erfahren, besuchen Sie veeva.com/eu/RIM.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva hat sich Innovation, Produktqualität und Kundenerfolg verschrieben und bedient mehr als 1.500 Kunden, darunter die weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen ebenso wie aufstrebende Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Zahlreiche Risiken können sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken, darunter die Risiken und Unwägbarkeiten, die auf Formblatt 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2025 offengelegt sind, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), sowie in unseren nachfolgenden SEC-Unterlagen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

