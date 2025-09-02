JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 85 Franken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 79,94 auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +0,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 205,84 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,75CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 85,00CHF was eine Bandbreite von -3,48 %/+6,54 % bedeutet.