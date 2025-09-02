Analyst bremst die Euphorie
Siemens-Aktie überhitzt? Bernstein sieht kein Aufwärtspotenzial mehr
Die Siemens-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine starke Rallye hingelegt – jetzt mahnt jedoch Bernstein-Analyst Nicholas Green zur Vorsicht.
- Siemens-Aktie: Bernstein-Analyst warnt vor Überbewertung.
- Kursziel bleibt bei 230 Euro, Bewertung zu ambitioniert.
- Anleger sollten nach Alternativen in der Branche suchen.
In der vergangenen Woche hatte die Aktie des deutschen Industrie-Riesen Siemens noch nahe ihres Rekordhochs aus dem März notiert, die Umstrukturierung hin zu einem Digitalkonzern ließ die Herzen der Anleger höher schlagen. Doch erste Analysten mahnen zur Vorsicht. In einer aktuellen Studie stuft Bernstein-Analyst Green das Papier von Outperform auf Market-Perform herab und beließ das Kursziel bei 230 Euro. Der Grund: Aus seiner Sicht ist die Bewertung inzwischen zu ambitioniert.
Lange galt Siemens im Vergleich zu den Wettbewerbern ABB und Schneider Electric als Nachzügler und wurde mit einem Konglomeratsabschlag von bis zu 40 Prozent gehandelt. Doch dieser Malus hat sich ins Gegenteil verkehrt: Heute notiert Siemens laut Green sogar mit einem Aufschlag von 18 Prozent. Treiber waren vor allem die Fantasie rund um Rechenzentren, die Umstrukturierung des Portfolios – etwa durch den Verkauf der Sparte Innomotics und Softwarekäufe wie Altair – sowie die Erwartung einer teilweisen Abspaltung von Siemens Healthineers.
Genau hier sieht Bernstein aber wenig neue Impulse. Auf dem Kapitalmarkttag im Dezember werde das Management wohl lediglich die schon erwartete Reduzierung der Healthineers-Beteiligung bestätigen. Ob über Pensionfonds, Sonderdividende oder Aktienrückkäufe – viele Varianten dürften Anleger eher enttäuschen, meint Green.
Auch die Gewinnschätzungen erscheinen dem Analysten ambitioniert. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Markt bereits mit rund 6 Prozent organischem Wachstum. Eine positive Überraschung sei schwer, da vor allem die Sparte Digital Industries mit fast 8 Prozent Zuwachs eingeplant ist.
Ein Short-Szenario sieht Bernstein zwar nicht – dafür sei die Nachfrage nach Automatisierung, Elektrifizierung und Mobilität zu stabil. Doch für Anleger, die auf neue Kursfantasie hoffen, sei Siemens aktuell kein Favorit mehr. Green empfiehlt, sich nach Alternativen in der Branche umzusehen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion