    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    Analyst bremst die Euphorie

    353 Aufrufe 353 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens-Aktie überhitzt? Bernstein sieht kein Aufwärtspotenzial mehr

    Die Siemens-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine starke Rallye hingelegt – jetzt mahnt jedoch Bernstein-Analyst Nicholas Green zur Vorsicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens-Aktie: Bernstein-Analyst warnt vor Überbewertung.
    • Kursziel bleibt bei 230 Euro, Bewertung zu ambitioniert.
    • Anleger sollten nach Alternativen in der Branche suchen.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Analyst bremst die Euphorie - Siemens-Aktie überhitzt? Bernstein sieht kein Aufwärtspotenzial mehr
    Foto: Siemens AG

    In der vergangenen Woche hatte die Aktie des deutschen Industrie-Riesen Siemens noch nahe ihres Rekordhochs aus dem März notiert, die Umstrukturierung hin zu einem Digitalkonzern ließ die Herzen der Anleger höher schlagen. Doch erste Analysten mahnen zur Vorsicht. In einer aktuellen Studie stuft Bernstein-Analyst Green das Papier von Outperform auf Market-Perform herab und beließ das Kursziel bei 230 Euro. Der Grund: Aus seiner Sicht ist die Bewertung inzwischen zu ambitioniert.

    Lange galt Siemens im Vergleich zu den Wettbewerbern ABB und Schneider Electric als Nachzügler und wurde mit einem Konglomeratsabschlag von bis zu 40 Prozent gehandelt. Doch dieser Malus hat sich ins Gegenteil verkehrt: Heute notiert Siemens laut Green sogar mit einem Aufschlag von 18 Prozent. Treiber waren vor allem die Fantasie rund um Rechenzentren, die Umstrukturierung des Portfolios – etwa durch den Verkauf der Sparte Innomotics und Softwarekäufe wie Altair – sowie die Erwartung einer teilweisen Abspaltung von Siemens Healthineers.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    85,19€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    95,63€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Siemens

    -2,97 %
    +0,98 %
    +10,35 %
    +11,41 %
    +39,66 %
    +134,73 %
    +123,70 %
    +203,50 %
    +192,96 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610

    Genau hier sieht Bernstein aber wenig neue Impulse. Auf dem Kapitalmarkttag im Dezember werde das Management wohl lediglich die schon erwartete Reduzierung der Healthineers-Beteiligung bestätigen. Ob über Pensionfonds, Sonderdividende oder Aktienrückkäufe – viele Varianten dürften Anleger eher enttäuschen, meint Green.

    Auch die Gewinnschätzungen erscheinen dem Analysten ambitioniert. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Markt bereits mit rund 6 Prozent organischem Wachstum. Eine positive Überraschung sei schwer, da vor allem die Sparte Digital Industries mit fast 8 Prozent Zuwachs eingeplant ist.

    Ein Short-Szenario sieht Bernstein zwar nicht – dafür sei die Nachfrage nach Automatisierung, Elektrifizierung und Mobilität zu stabil. Doch für Anleger, die auf neue Kursfantasie hoffen, sei Siemens aktuell kein Favorit mehr. Green empfiehlt, sich nach Alternativen in der Branche umzusehen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,98, was eine Steigerung von +5,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Analyst bremst die Euphorie Siemens-Aktie überhitzt? Bernstein sieht kein Aufwärtspotenzial mehr Die Siemens-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine starke Rallye hingelegt – jetzt mahnt jedoch Bernstein-Analyst Nicholas Green zur Vorsicht.