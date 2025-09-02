Siemens-Aktie überhitzt? Bernstein sieht kein Aufwärtspotenzial mehr

In der vergangenen Woche hatte die Aktie des deutschen Industrie-Riesen Siemens noch nahe ihres Rekordhochs aus dem März notiert, die Umstrukturierung hin zu einem Digitalkonzern ließ die Herzen der Anleger höher schlagen. Doch erste Analysten mahnen zur Vorsicht. In einer aktuellen Studie stuft Bernstein-Analyst Green das Papier von Outperform auf Market-Perform herab und beließ das Kursziel bei 230 Euro. Der Grund: Aus seiner Sicht ist die Bewertung inzwischen zu ambitioniert.

Lange galt Siemens im Vergleich zu den Wettbewerbern ABB und Schneider Electric als Nachzügler und wurde mit einem Konglomeratsabschlag von bis zu 40 Prozent gehandelt. Doch dieser Malus hat sich ins Gegenteil verkehrt: Heute notiert Siemens laut Green sogar mit einem Aufschlag von 18 Prozent. Treiber waren vor allem die Fantasie rund um Rechenzentren, die Umstrukturierung des Portfolios – etwa durch den Verkauf der Sparte Innomotics und Softwarekäufe wie Altair – sowie die Erwartung einer teilweisen Abspaltung von Siemens Healthineers.