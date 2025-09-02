MTN und Bond TM bilden strategische Allianz und setzen neue Maßstäbe in puncto Konnektivität und Technologie für die Yachtbranche

- MTN wird außerdem sein neues Performance Mounting System für Schiffe präsentieren. Das für die Starlink Performance Antenna 2025 entwickelte System ist auf eine ultraschnelle Konnektivität im Gigabit-Bereich ausgelegt. Es verfügt außerdem über eine integrierte 5G-4G/LTE-Antenne und ist so konzipiert, dass Wasseransammlungen vermieden werden.

- MTN eröffnet ein neues Büro im Zentrum von Monaco, das mit Experten besetzt ist und die gesamte französische Riviera und das Mittelmeer mit einem ganz persönlichen, erstklassigen Kundenservice versorgt.

FORT LAUDERDALE, FL und MONACO / ACCESS Newswire / 2. September 2025 / MTNSat („MTN“), ein international führender Anbieter von erstklassigen Satelliten- und Funklösungen für Kunden im Seeverkehr und Unternehmensbereich, und Bond, ein zukunftsweisendes Beratungs- und Managementunternehmen für Yachttechnologien, das auf Neubauten, Umbauten, Schulungen und Support-Dienste spezialisiert ist, haben eine strategische Allianz gegründet, um mit erstklassiger Service-Qualität und maßgeschneiderten Lösungen neue Maßstäbe in der Schifffahrts- und Yachtindustrie zu setzen. Durch die Zusammenführung der konvergenten Konnektivitätslösungen und des privaten Netzwerks von MTN (in Kooperation mit großen Anbietern wie SpaceX-Starlink und OneWeb für globales Ultrahochgeschwindigkeits-Internet) mit dem umfassenden Angebot an Bordtechnologien von Bond (einschließlich IT-Infrastruktur, AV-Systemen, Cybersicherheit und Überwachungsdiensten) sollen Yachtbesitzer von optimierten Betriebsabläufen, einem verbesserten Bordunterhaltungsangebot und höherer Konnektivitätssicherheit profitieren. Beide Unternehmen werden die neue Partnerschaft gemeinsam auf der Monaco Yacht Show (MYS) 2025 vorstellen, die am 24. September beginnt.