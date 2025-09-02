    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    MORGAN STANLEY stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale./ag/jha/

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 29,68EUR auf Tradegate (02. September 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY
    Analyst: Alvaro Serrano
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 35
    Kursziel alt: 32
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


