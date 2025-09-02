Deutsche Städte entwickeln sich konstant - Jetzt zählt die dauerhafte Etablierung von Smart-City-Aktivitäten (FOTO)

Starnberg (ots) -



- Hohe Dynamik unter den Top 10: Vier Städten gelingt erstmals der Sprung unter

die besten Zehn

- Die Basis ist gelegt: Alle 417 untersuchten Städte befinden sich auf dem Weg

zur Smart City

- Fortsetzung bundesweiter Fördermittel für anhaltendes Wachstum entscheidend



Der Smart-City-Markt in Deutschland ist so dynamisch wie nie zuvor. Das zeigt

das Smart-City-Ranking 2025 von Haselhorst Associates Consulting. Auch in diesem

Jahr hat das Beratungsunternehmen wieder alle Städte ab 30.000 Einwohnern genau

untersucht und analysiert, wie sich deutsche Smart Cities seit Launch des ersten

Rankings im Jahr 2018 weiterentwickelt haben. Das Ergebnis: Alle 417

untersuchten Städte haben inzwischen erfolgreich die Basis für ihre

Transformation hin zur Smart City gelegt und können diesen Prozess nun

kontinuierlich fortsetzen.







Cities: Mit München, Hamburg, Berlin und Köln erreichen gleich vier Städte einen

Smart-City-Entwicklungsgrad von über 50 Prozent. Im vergangenen Jahr war das nur

München gelungen. Darüber hinaus haben Kiel, Oldenburg, Braunschweig und Halle

(Saale) zum ersten Mal überhaupt den Sprung unter die Top 10 geschafft. Zudem

beweist Bad Nauheim als Mittelstadt mit knapp über 30.000 Einwohnern: Smart City

ist keine Frage der Stadtgröße.



Die Top 10 Smart Cities 2025:



1. München (53,2 %)

2. Hamburg (52,1 %)

3. Berlin (50,1 %)

4. Köln (50,0 %)

5. Mannheim (48,7 %)

6. Bad Nauheim (48,3 %)

7. Kiel (48,2 %)

8. Oldenburg (48,1 %)

9. Braunschweig (48,0 %)

10. Halle (Saale) (47,8 %)



"In diesem Jahr fällt keine der von uns untersuchten Städte mehr in die

Kategorie 'Keine Smart City' - das heißt alle 417 Städte verfügen bereits über

erste strategische Grundlagen und treiben ihre Transformation voran", erklärt

Leonie Schiermeyer, Associate bei Haselhorst Associates Consulting. Außerdem

wird deutlich, dass viele Städte bereits über klare Strategien verfügen und

konkrete Projekte in verschiedenen Bereichen umsetzen. "Wichtig ist jetzt, dass

genau diese Städte ihre schon ergriffenen Smart-City-Maßnahmen messbar machen,

evaluieren und anhand dessen gezielt weiterentwickeln", sagt Leonie Schiermeyer.



Die Top 3 Emerging Cities 2025



Wie viel Bewegung im Markt ist, belegen auch die diesjährigen Emerging Cities -

also die Städte, die sich innerhalb eines Jahres prozentual am stärksten

verbessert haben. Die meisten von ihnen rangieren mit ihren Platzierungen zwar

im Mittelfeld, aber mit starker Tendenz nach vorne. Als Top 1 Emerging City Seite 1 von 2 Seite 2 ►





