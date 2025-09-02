    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutsche Städte entwickeln sich konstant - Jetzt zählt die dauerhafte Etablierung von Smart-City-Aktivitäten (FOTO)

    Starnberg (ots) -

    - Hohe Dynamik unter den Top 10: Vier Städten gelingt erstmals der Sprung unter
    die besten Zehn
    - Die Basis ist gelegt: Alle 417 untersuchten Städte befinden sich auf dem Weg
    zur Smart City
    - Fortsetzung bundesweiter Fördermittel für anhaltendes Wachstum entscheidend

    Der Smart-City-Markt in Deutschland ist so dynamisch wie nie zuvor. Das zeigt
    das Smart-City-Ranking 2025 von Haselhorst Associates Consulting. Auch in diesem
    Jahr hat das Beratungsunternehmen wieder alle Städte ab 30.000 Einwohnern genau
    untersucht und analysiert, wie sich deutsche Smart Cities seit Launch des ersten
    Rankings im Jahr 2018 weiterentwickelt haben. Das Ergebnis: Alle 417
    untersuchten Städte haben inzwischen erfolgreich die Basis für ihre
    Transformation hin zur Smart City gelegt und können diesen Prozess nun
    kontinuierlich fortsetzen.

    Deutlich wird die voranschreitende Entwicklung auch unter den Top 10 Smart
    Cities: Mit München, Hamburg, Berlin und Köln erreichen gleich vier Städte einen
    Smart-City-Entwicklungsgrad von über 50 Prozent. Im vergangenen Jahr war das nur
    München gelungen. Darüber hinaus haben Kiel, Oldenburg, Braunschweig und Halle
    (Saale) zum ersten Mal überhaupt den Sprung unter die Top 10 geschafft. Zudem
    beweist Bad Nauheim als Mittelstadt mit knapp über 30.000 Einwohnern: Smart City
    ist keine Frage der Stadtgröße.

    Die Top 10 Smart Cities 2025:

    1. München (53,2 %)
    2. Hamburg (52,1 %)
    3. Berlin (50,1 %)
    4. Köln (50,0 %)
    5. Mannheim (48,7 %)
    6. Bad Nauheim (48,3 %)
    7. Kiel (48,2 %)
    8. Oldenburg (48,1 %)
    9. Braunschweig (48,0 %)
    10. Halle (Saale) (47,8 %)

    "In diesem Jahr fällt keine der von uns untersuchten Städte mehr in die
    Kategorie 'Keine Smart City' - das heißt alle 417 Städte verfügen bereits über
    erste strategische Grundlagen und treiben ihre Transformation voran", erklärt
    Leonie Schiermeyer, Associate bei Haselhorst Associates Consulting. Außerdem
    wird deutlich, dass viele Städte bereits über klare Strategien verfügen und
    konkrete Projekte in verschiedenen Bereichen umsetzen. "Wichtig ist jetzt, dass
    genau diese Städte ihre schon ergriffenen Smart-City-Maßnahmen messbar machen,
    evaluieren und anhand dessen gezielt weiterentwickeln", sagt Leonie Schiermeyer.

    Die Top 3 Emerging Cities 2025

    Wie viel Bewegung im Markt ist, belegen auch die diesjährigen Emerging Cities -
    also die Städte, die sich innerhalb eines Jahres prozentual am stärksten
    verbessert haben. Die meisten von ihnen rangieren mit ihren Platzierungen zwar
    im Mittelfeld, aber mit starker Tendenz nach vorne. Als Top 1 Emerging City
    Seite 1 von 2 




