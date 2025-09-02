Smart-City-Ranking 2025
Deutsche Städte entwickeln sich konstant - Jetzt zählt die dauerhafte Etablierung von Smart-City-Aktivitäten (FOTO)
Starnberg (ots) -
- Hohe Dynamik unter den Top 10: Vier Städten gelingt erstmals der Sprung unter
die besten Zehn
- Die Basis ist gelegt: Alle 417 untersuchten Städte befinden sich auf dem Weg
zur Smart City
- Fortsetzung bundesweiter Fördermittel für anhaltendes Wachstum entscheidend
Der Smart-City-Markt in Deutschland ist so dynamisch wie nie zuvor. Das zeigt
das Smart-City-Ranking 2025 von Haselhorst Associates Consulting. Auch in diesem
Jahr hat das Beratungsunternehmen wieder alle Städte ab 30.000 Einwohnern genau
untersucht und analysiert, wie sich deutsche Smart Cities seit Launch des ersten
Rankings im Jahr 2018 weiterentwickelt haben. Das Ergebnis: Alle 417
untersuchten Städte haben inzwischen erfolgreich die Basis für ihre
Transformation hin zur Smart City gelegt und können diesen Prozess nun
kontinuierlich fortsetzen.
- Hohe Dynamik unter den Top 10: Vier Städten gelingt erstmals der Sprung unter
die besten Zehn
- Die Basis ist gelegt: Alle 417 untersuchten Städte befinden sich auf dem Weg
zur Smart City
- Fortsetzung bundesweiter Fördermittel für anhaltendes Wachstum entscheidend
Der Smart-City-Markt in Deutschland ist so dynamisch wie nie zuvor. Das zeigt
das Smart-City-Ranking 2025 von Haselhorst Associates Consulting. Auch in diesem
Jahr hat das Beratungsunternehmen wieder alle Städte ab 30.000 Einwohnern genau
untersucht und analysiert, wie sich deutsche Smart Cities seit Launch des ersten
Rankings im Jahr 2018 weiterentwickelt haben. Das Ergebnis: Alle 417
untersuchten Städte haben inzwischen erfolgreich die Basis für ihre
Transformation hin zur Smart City gelegt und können diesen Prozess nun
kontinuierlich fortsetzen.
Deutlich wird die voranschreitende Entwicklung auch unter den Top 10 Smart
Cities: Mit München, Hamburg, Berlin und Köln erreichen gleich vier Städte einen
Smart-City-Entwicklungsgrad von über 50 Prozent. Im vergangenen Jahr war das nur
München gelungen. Darüber hinaus haben Kiel, Oldenburg, Braunschweig und Halle
(Saale) zum ersten Mal überhaupt den Sprung unter die Top 10 geschafft. Zudem
beweist Bad Nauheim als Mittelstadt mit knapp über 30.000 Einwohnern: Smart City
ist keine Frage der Stadtgröße.
Die Top 10 Smart Cities 2025:
1. München (53,2 %)
2. Hamburg (52,1 %)
3. Berlin (50,1 %)
4. Köln (50,0 %)
5. Mannheim (48,7 %)
6. Bad Nauheim (48,3 %)
7. Kiel (48,2 %)
8. Oldenburg (48,1 %)
9. Braunschweig (48,0 %)
10. Halle (Saale) (47,8 %)
"In diesem Jahr fällt keine der von uns untersuchten Städte mehr in die
Kategorie 'Keine Smart City' - das heißt alle 417 Städte verfügen bereits über
erste strategische Grundlagen und treiben ihre Transformation voran", erklärt
Leonie Schiermeyer, Associate bei Haselhorst Associates Consulting. Außerdem
wird deutlich, dass viele Städte bereits über klare Strategien verfügen und
konkrete Projekte in verschiedenen Bereichen umsetzen. "Wichtig ist jetzt, dass
genau diese Städte ihre schon ergriffenen Smart-City-Maßnahmen messbar machen,
evaluieren und anhand dessen gezielt weiterentwickeln", sagt Leonie Schiermeyer.
Die Top 3 Emerging Cities 2025
Wie viel Bewegung im Markt ist, belegen auch die diesjährigen Emerging Cities -
also die Städte, die sich innerhalb eines Jahres prozentual am stärksten
verbessert haben. Die meisten von ihnen rangieren mit ihren Platzierungen zwar
im Mittelfeld, aber mit starker Tendenz nach vorne. Als Top 1 Emerging City
Cities: Mit München, Hamburg, Berlin und Köln erreichen gleich vier Städte einen
Smart-City-Entwicklungsgrad von über 50 Prozent. Im vergangenen Jahr war das nur
München gelungen. Darüber hinaus haben Kiel, Oldenburg, Braunschweig und Halle
(Saale) zum ersten Mal überhaupt den Sprung unter die Top 10 geschafft. Zudem
beweist Bad Nauheim als Mittelstadt mit knapp über 30.000 Einwohnern: Smart City
ist keine Frage der Stadtgröße.
Die Top 10 Smart Cities 2025:
1. München (53,2 %)
2. Hamburg (52,1 %)
3. Berlin (50,1 %)
4. Köln (50,0 %)
5. Mannheim (48,7 %)
6. Bad Nauheim (48,3 %)
7. Kiel (48,2 %)
8. Oldenburg (48,1 %)
9. Braunschweig (48,0 %)
10. Halle (Saale) (47,8 %)
"In diesem Jahr fällt keine der von uns untersuchten Städte mehr in die
Kategorie 'Keine Smart City' - das heißt alle 417 Städte verfügen bereits über
erste strategische Grundlagen und treiben ihre Transformation voran", erklärt
Leonie Schiermeyer, Associate bei Haselhorst Associates Consulting. Außerdem
wird deutlich, dass viele Städte bereits über klare Strategien verfügen und
konkrete Projekte in verschiedenen Bereichen umsetzen. "Wichtig ist jetzt, dass
genau diese Städte ihre schon ergriffenen Smart-City-Maßnahmen messbar machen,
evaluieren und anhand dessen gezielt weiterentwickeln", sagt Leonie Schiermeyer.
Die Top 3 Emerging Cities 2025
Wie viel Bewegung im Markt ist, belegen auch die diesjährigen Emerging Cities -
also die Städte, die sich innerhalb eines Jahres prozentual am stärksten
verbessert haben. Die meisten von ihnen rangieren mit ihren Platzierungen zwar
im Mittelfeld, aber mit starker Tendenz nach vorne. Als Top 1 Emerging City
Autor folgen