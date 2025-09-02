Finexity AG startet 2025 im m:access der Börse München durch!
Die Finexity AG startet mit einem Paukenschlag im Mittelstandssegment m:access der Börse München durch, bereit, neue Maßstäbe zu setzen und das Potenzial der digitalen Private Markets zu erschließen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Finexity AG startet am 05. September 2025 den Handel im Mittelstandssegment m:access der Börse München.
- Die Kapitalerhöhung über Bezugsrechte vor dem Listing war erfolgreich, mit einem Zeichnungsvolumen von 2,17 Millionen Euro.
- Das Börsenlisting soll die Transparenz erhöhen, die Kapitalmarktpräsenz stärken und den Ausbau zur führenden Handelsplattform für digitale Private Markets unterstützen.
- Private Markets werden als eines der am schnellsten wachsenden Segmente der globalen Kapitalmärkte angesehen, mit einem prognostizierten Volumen von bis zu 15 Billionen US-Dollar.
- Finexity plant eine klare Wachstumsstrategie, einschließlich der Beantragung einer EU-weiten DLT-TSS-Lizenz und gezielter Akquisitionen.
- Das Management und die Aktionäre haben sich zu langen Lock-up-Perioden verpflichtet, um Vertrauen in das Geschäftsmodell und die langfristige Wachstumsentwicklung zu zeigen.
