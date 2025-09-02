    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuntory Beverage & Food AktievorwärtsNachrichten zu Suntory Beverage & Food

    Suntory-Chef tritt zurück

    313 Aufrufe 313 0 Kommentare 0 Kommentare

    Polizeiliche Ermittlungen wegen Kauf von illegalem Präparat - CEO tritt zurück

    Nach Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Drogengesetz legt Takeshi Niinami, CEO von Whiskey-Konzern Suntory, sein Amt nieder.

    Für Sie zusammengefasst
    • Takeshi Niinami tritt als CEO von Suntory zurück.
    • Ermittlungen wegen möglichem Verstoß gegen Drogengesetz.
    • Nahrungsergänzungsmittel möglicherweise mit THC geliefert.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Suntory-Chef tritt zurück - Polizeiliche Ermittlungen wegen Kauf von illegalem Präparat - CEO tritt zurück
    Foto: Keita Iijima - Yomiuri Shimbun

    Takeshi Niinami, CEO von Suntory Holdings, ist von seinem Posten beim Getränkekonzern zurückgetreten. Die Entscheidung des mit bekanntesten Wirtschaftsführers aus Japan folgt, nachdem die Polizei gegen ihn Ermittlungen eingeleitet hat. Grund hierfür ist sein Kauf eines Nahrungsergänzungsmittels, das womöglich gegen die strengen Drogengesetze des Landes verstößt. 

    Der als Berater mehrerer japanischer Premierminister tätige Niinami teilte Suntory laut Unternehmensangaben mit, er habe das Präparat in dem Glauben erworben, es sei legal. 

    Derzeit prüfen noch die Ermittler, ob Nahrungsergänzungsmittel mit Cannabis-Bestandteilen an Niinamis Wohnsitz geliefert wurden. Weitere japanische Medien berichteten, dass die Nahrungsergänzungsmittel den psychoaktiven Wirkstoff von Cannabis, THC, enthielten, der in Japan verboten ist.

    Suntory, Hersteller von Whiskey, Bier und Softdrinks wie Orangina, erklärte, dass Niinami das Unternehmen am 22. August darüber informierte, Gegenstand polizeilicher Ermittlungen zu sein. Niinamis Rücktritt erfolgte am 01. September. 

    Der 66-jährige Niinami steigerte Suntorys Umsatz und Gewinn erheblich, nachdem er 2014 kurz nach der Übernahme des US-Spirituosenherstellers Beam als CEO zum Unternehmen gestoßen war. 

    "Er war ein mutiger, entschlossener Anführer, der Dinge umgesetzt hat und den ich sehr respektiert habe", sagte der neue CEO und Niinamis Nachfolger Nobuhiro Torii auf einer Pressekonferenz. 

    Die Aktien der börsennotierten Tochtergesellschaft Suntory Beverage & Food zeigten sich von der Meldung unbeeindruckt und schlossen am Dienstag mit einem Plus von 3 Prozent ab. 

     Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Suntory-Chef tritt zurück Polizeiliche Ermittlungen wegen Kauf von illegalem Präparat - CEO tritt zurück Nach Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Drogengesetz legt Takeshi Niinami, CEO von Whiskey-Konzern Suntory, sein Amt nieder.