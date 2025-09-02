Polizeiliche Ermittlungen wegen Kauf von illegalem Präparat - CEO tritt zurück

Der als Berater mehrerer japanischer Premierminister tätige Niinami teilte Suntory laut Unternehmensangaben mit, er habe das Präparat in dem Glauben erworben, es sei legal.

Takeshi Niinami, CEO von Suntory Holdings , ist von seinem Posten beim Getränkekonzern zurückgetreten. Die Entscheidung des mit bekanntesten Wirtschaftsführers aus Japan folgt, nachdem die Polizei gegen ihn Ermittlungen eingeleitet hat. Grund hierfür ist sein Kauf eines Nahrungsergänzungsmittels, das womöglich gegen die strengen Drogengesetze des Landes verstößt.

Derzeit prüfen noch die Ermittler, ob Nahrungsergänzungsmittel mit Cannabis-Bestandteilen an Niinamis Wohnsitz geliefert wurden. Weitere japanische Medien berichteten, dass die Nahrungsergänzungsmittel den psychoaktiven Wirkstoff von Cannabis, THC, enthielten, der in Japan verboten ist.

Suntory, Hersteller von Whiskey, Bier und Softdrinks wie Orangina, erklärte, dass Niinami das Unternehmen am 22. August darüber informierte, Gegenstand polizeilicher Ermittlungen zu sein. Niinamis Rücktritt erfolgte am 01. September.

Der 66-jährige Niinami steigerte Suntorys Umsatz und Gewinn erheblich, nachdem er 2014 kurz nach der Übernahme des US-Spirituosenherstellers Beam als CEO zum Unternehmen gestoßen war.

"Er war ein mutiger, entschlossener Anführer, der Dinge umgesetzt hat und den ich sehr respektiert habe", sagte der neue CEO und Niinamis Nachfolger Nobuhiro Torii auf einer Pressekonferenz.

Die Aktien der börsennotierten Tochtergesellschaft Suntory Beverage & Food zeigten sich von der Meldung unbeeindruckt und schlossen am Dienstag mit einem Plus von 3 Prozent ab.

