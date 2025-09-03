Morgan Stanley sieht Kursfeuerwerk bei QXO – 65 Prozent Potenzial!

Analyst Christopher Snyder verweist auf die besondere Marktstellung von QXO: Der US-Markt für industrielle Distribution hat ein Volumen von rund 800 Milliarden US-Dollar, ist aber extrem zersplittert. Kein Anbieter hält bislang mehr als wenige Prozent Marktanteil. Genau hier setzt QXO mit einer aggressiven Konsolidierungsstrategie an. Snyder bezeichnet das Unternehmen als "50-Milliarden-Gorilla", das sich durch Zukäufe in die Marktführerschaft katapultieren könnte.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie des Baustoffhändlers QXO mit einem Kursziel von 35 US-Dollar zum Kauf empfohlen. Dies entspricht einem Kurspotenzial von fast 65 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 21,13 US-Dollar am Dienstag.

Das Erfolgsrezept ist erprobt: Vorstandschef Brad Jacobs hat frühere Firmen bereits durch geschickte Akquisitionen und Effizienzsteigerungen groß gemacht. QXO erwirbt Wettbewerber zu günstigen Bewertungen, integriert sie in ein skalierbares System und steigert so die Profitabilität. Laut Morgan Stanley kann QXO den Wert übernommener Firmen in den ersten fünf Jahren um rund 125 Prozent steigern, was einer jährlichen Rendite von etwa 25 Prozent entspricht.

Auch das Umfeld spielt QXO in die Karten: Politische Initiativen, die Investitionen zurück in die USA lenken, könnten die Nachfrage befeuern. Zusätzliche Zölle würden Preise erhöhen und so die Margen verbessern. Nach einer schwachen Baukonjunktur in den Jahren 2023 bis 2025 zeichnet sich zudem eine Erholung ab, die durch mögliche Zinssenkungen ab 2026 neuen Schwung bekommen könnte.

Die Anleger haben QXO bereits auf dem Radar: Seit Jahresbeginn legte die Aktie um 27 Prozent zu. Doch laut Analystenkonsens ist noch lange nicht Schluss. Alle zehn beobachtenden Analysten stufen den Wert als Kauf ein, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 34,22 US-Dollar, die Spanne reicht bis 50 US-Dollar.

QXO gilt damit aktuell als einer der spannendsten Konsolidierungstitel im US-Mittelstand – und könnte zur nächsten großen Wachstumsstory an der Wall Street werden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



