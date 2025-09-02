Warum ALPINRESORTS.com jetzt Alpy.com heißt - Europas Skiverleih-Marktführer startet in die Zukunft

Bratislava (ots) - Seit 2006 steht ALPINRESORTS.com für unkomplizierten und

günstigen Skiverleih in Europa. Ab sofort trägt die Marke den Namen Alpy.com .

Der neue Auftritt spiegelt die internationale Ausrichtung wider und stärkt die

Position als Marktführer im Online-Skiverleih.



Ein neuer Name - die gleichen Vorteile





Alpy.com vereint frisches Design, intuitive Nutzerführung und mobile Optimierung

mit den bekannten Stärken:



- Bis zu 65 % Ersparnis beim Skiverleih

- Zugang zu über 1.150 Partnershops in 11 Ländern

- Kostenlose Stornierung bis zum Tag vor der Miete

- Mehrsprachiger Support mit Antwortzeit unter 24 Stunden



"Mit Alpy.com gehen wir den nächsten Schritt", sagt Gunther Dillersberger, CEO

von Alpy.com . "Wir machen Skiverleih für die nächste Generation noch einfacher,

internationaler und emotionaler - ohne Kompromisse beim Service."



Kundennähe und Technologie



Seit fast zwei Jahrzehnten arbeitet das Team von Alpy.com daran, den Skiverleih

so einfach wie möglich zu machen. Egal ob Familienurlaub in den Alpen, ein

spontanes Skiwochenende in den Pyrenäen oder ein Snowboard-Trip nach Italien -

mit Alpy.com steht Skiverleih für stressfreies Reisen: Ausrüstung online in

wenigen Schritten buchen, direkt im Shop vor Ort abholen und ohne Umwege auf die

Piste starten.



Markenbotschafter Asterix



Zum Rebranding begleitet Asterix der Gallier die Marke auf ihrer Reise. Mit

seinem Sinn für Abenteuer steht er sinnbildlich für die Werte von Alpy.com:

zuverlässig, mutig und voller Lebensfreude.



FAQ - Häufige Fragen zum Rebranding



Warum wurde aus ALPINRESORTS.com Alpy.com?



Um die Marke international noch klarer, einprägsamer und mobilfreundlicher zu

machen.



Seit wann gibt es ALPINRESORTS.com?



Die Marke existiert seit 2006 und zählt über 1,2 Millionen Buchungen seit 2009.



Welche Vorteile bietet Alpy.com beim Skiverleih?



Wer beim Skiverleih über Alpy.com bucht, spart bis zu 65 %, wählt aus über 1.150

Partnershops in 11 Ländern, erledigt die Reservierung in wenigen Schritten

online und profitiert von kostenloser Stornierung bis zum Vortag.



Wie funktioniert die Buchung bei Alpy.com?



Ganz einfach: Wintersportler wählen online ihr gewünschtes Skigebiet und die

passende Ausrüstung aus, buchen in wenigen Schritten und holen das Equipment

bequem im ausgewählten Shop vor Ort ab.



Über Alpy.com



Alpy.com (ehemals ALPINRESORTS.com) ist Europas führender Online-Marktplatz für

Skiverleih. Seit 2006 steht die Marke für einfache Online-Buchung, günstige

Preise und verlässlichen Zugang zu hochwertiger Wintersportausrüstung. Mit über

1,2 Millionen Buchungen seit 2009 gilt Alpy.com heute als erste Adresse, wenn es

um Skiverleih in Europa geht.



