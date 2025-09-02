    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft RYANAIR HLDGS auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Passagierzahlen hätten im August erneut ein Rekordniveau erreicht, schrieb Jaina Mistry am Dienstag. Das Ziel für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 entspreche den Markterwartungen./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 24,01EUR auf Tradegate (02. September 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 23,40
    Kursziel alt: 23,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft RYANAIR HLDGS auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Passagierzahlen hätten im August erneut ein Rekordniveau erreicht, schrieb Jaina Mistry am Dienstag. Das Ziel für das …