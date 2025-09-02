BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die langfristige Wachstumsstory sei intakt, schrieb Laurent Yoon in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben allerdings zunächst zurückhaltend, und griffen nur bei Rückschlagen zu./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 04:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 1.036EUR auf Tradegate (02. September 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Laurent Yoon

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1390

Kursziel alt: 1390

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

