PVA TePla: Erfolgreicher Kapitalmarkttag 2025 mit klarem Zukunftsplan

PVA TePla veranstaltete einen erfolgreichen Kapitalmarkttag 2025 und präsentierte einen strategischen Ausblick.

Akustische Messsysteme für die Halbleiterindustrie fördern das Wachstum im Bereich Metrologie.

Das Unternehmen plant Investitionen in Forschung & Entwicklung, Produktionskapazitäten und globale Serviceinfrastruktur.

PVA TePla strebt bis Ende 2028 ein Umsatzziel von EUR 500 Mio. an und eine EBITDA-Marge von 20 bis 25 %.

Die Finanzberichterstattung wird ab 2026 nach den Produktbereichen Metrology und Material Solutions erfolgen.

PVA TePla reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Industrien durch ein breites Technologieportfolio, das auch erneuerbare Energien und Luft- & Raumfahrt umfasst.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PVA TePla ist am 12.11.2025.

Der Kurs von PVA TePla lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,33EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,38 % im Minus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,32EUR das entspricht einem Minus von -0,04 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.566,53PKT (-2,03 %).





