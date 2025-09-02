    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMorgan Stanley AktievorwärtsNachrichten zu Morgan Stanley
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vontobel listet strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax

    Stuttgart (ots) - Vontobel listet ab sofort als Emittent strukturierte
    Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax der Boerse Stuttgart Group. Für die
    rund 260.000 bei Easy Euwax gelisteten Hebel- und Anlageprodukte von Vontobel
    entfallen die börslichen Transaktionsentgelte.

    Easy Euwax ergänzt als börsliches Zero-Fee-Segment das bewährte Euwax-Segment
    der Boerse Stuttgart Group für den Handel mit strukturierten Wertpapieren und
    steht allen Emittenten offen. Als erster Emittent hatte Morgan Stanley seine
    Produkte bei Easy Euwax gelistet, dann folgten die Raiffeisen Bank
    International, die Erste Group und UniCredit. Insgesamt umfasst das
    Handelssegment nun über 750.000 Hebel- und Anlageprodukte auf unterschiedlichste
    Basiswerte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UniCredit S.p.A!
    Long
    62,13€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 12,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    71,76€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 12,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Anleger profitieren bei Easy Euwax von hoher börslicher Handelsqualität und
    Transparenz ohne börsliches Transaktionsentgelt. Durch dieses günstige und
    verlässliche Angebot stärken wir den börslichen Handel mit strukturierten
    Wertpapieren - gemeinsam mit den Emittenten als unseren Partnern. Wir freuen uns
    sehr, dass mit Vontobel nun ein weiterer renommierter Emittent bei Easy Euwax
    dabei ist", sagt Markus Jung, Head of Leveraged and Investment Products bei der
    Börse Stuttgart.

    "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme unserer Produkte in das Handelssegment
    Easy Euwax der Börse Stuttgart. Die Kombination aus hoher Handelsqualität,
    Transparenz und der Wegfall des börslichen Transaktionsentgelts bietet Anlegern
    attraktive Rahmenbedingungen für den Handel mit strukturierten Produkten. Als
    Emittent schätzen wir die Initiative, den börslichen Handel gezielt zu stärken,
    und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart als verlässlichem
    Partner", sagt Heiko Geiger, Global Head Flow Products Specialists bei Vontobel.

    Beim börslichen Handel im Segment Easy Euwax überwacht die unabhängige
    Handelsüberwachungsstelle die Preisermittlung und Auftragsabwicklung. Zum
    Segment finden Anleger unter anderem zusätzliche Transparenzkennzahlen zu den
    gelisteten Produkten sowie intuitive Suchfunktionen zur leichteren
    Produktauswahl auf der Website der Börse Stuttgart.

    Pressekontakt:

    Boerse Stuttgart Group
    mailto:presse@boerse-stuttgart.de
    https://group.boerse-stuttgart.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6109251
    OTS: Börse Stuttgart


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Vontobel listet strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax Vontobel listet ab sofort als Emittent strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax der Boerse Stuttgart Group. Für die rund 260.000 bei Easy Euwax gelisteten Hebel- und Anlageprodukte von Vontobel entfallen die börslichen …