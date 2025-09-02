Vontobel listet strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax
Stuttgart (ots) - Vontobel listet ab sofort als Emittent strukturierte
Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax der Boerse Stuttgart Group. Für die
rund 260.000 bei Easy Euwax gelisteten Hebel- und Anlageprodukte von Vontobel
entfallen die börslichen Transaktionsentgelte.
Easy Euwax ergänzt als börsliches Zero-Fee-Segment das bewährte Euwax-Segment
der Boerse Stuttgart Group für den Handel mit strukturierten Wertpapieren und
steht allen Emittenten offen. Als erster Emittent hatte Morgan Stanley seine
Produkte bei Easy Euwax gelistet, dann folgten die Raiffeisen Bank
International, die Erste Group und UniCredit. Insgesamt umfasst das
Handelssegment nun über 750.000 Hebel- und Anlageprodukte auf unterschiedlichste
Basiswerte.
"Anleger profitieren bei Easy Euwax von hoher börslicher Handelsqualität und
Transparenz ohne börsliches Transaktionsentgelt. Durch dieses günstige und
verlässliche Angebot stärken wir den börslichen Handel mit strukturierten
Wertpapieren - gemeinsam mit den Emittenten als unseren Partnern. Wir freuen uns
sehr, dass mit Vontobel nun ein weiterer renommierter Emittent bei Easy Euwax
dabei ist", sagt Markus Jung, Head of Leveraged and Investment Products bei der
Börse Stuttgart.
"Wir freuen uns sehr über die Aufnahme unserer Produkte in das Handelssegment
Easy Euwax der Börse Stuttgart. Die Kombination aus hoher Handelsqualität,
Transparenz und der Wegfall des börslichen Transaktionsentgelts bietet Anlegern
attraktive Rahmenbedingungen für den Handel mit strukturierten Produkten. Als
Emittent schätzen wir die Initiative, den börslichen Handel gezielt zu stärken,
und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart als verlässlichem
Partner", sagt Heiko Geiger, Global Head Flow Products Specialists bei Vontobel.
Beim börslichen Handel im Segment Easy Euwax überwacht die unabhängige
Handelsüberwachungsstelle die Preisermittlung und Auftragsabwicklung. Zum
Segment finden Anleger unter anderem zusätzliche Transparenzkennzahlen zu den
gelisteten Produkten sowie intuitive Suchfunktionen zur leichteren
Produktauswahl auf der Website der Börse Stuttgart.
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Group
mailto:presse@boerse-stuttgart.de
https://group.boerse-stuttgart.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6109251
OTS: Börse Stuttgart
