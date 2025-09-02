Vontobel listet strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax

Stuttgart (ots) - Vontobel listet ab sofort als Emittent strukturierte

Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax der Boerse Stuttgart Group. Für die

rund 260.000 bei Easy Euwax gelisteten Hebel- und Anlageprodukte von Vontobel

entfallen die börslichen Transaktionsentgelte.



Easy Euwax ergänzt als börsliches Zero-Fee-Segment das bewährte Euwax-Segment

der Boerse Stuttgart Group für den Handel mit strukturierten Wertpapieren und

steht allen Emittenten offen. Als erster Emittent hatte Morgan Stanley seine

Produkte bei Easy Euwax gelistet, dann folgten die Raiffeisen Bank

International, die Erste Group und UniCredit. Insgesamt umfasst das

Handelssegment nun über 750.000 Hebel- und Anlageprodukte auf unterschiedlichste

Basiswerte.





