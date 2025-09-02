    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Börsen Update Europa - 02.09. - MDAX schwach -2,07 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 23.671,13 PKT und verliert bisher -1,54 %.
    Top-Werte: Symrise +0,63 %, Beiersdorf +0,12 %, BASF +0,09 %
    Flop-Werte: Fresenius Medical Care -5,09 %, Vonovia -4,05 %, Siemens Energy -3,40 %

    Der MDAX steht aktuell (14:00:15) bei 29.795,03 PKT und fällt um -2,07 %.
    Top-Werte: CTS Eventim +0,41 %, Hugo Boss -0,08 %, Evonik Industries -0,15 %
    Flop-Werte: United Internet -5,08 %, TAG Immobilien -4,45 %, AIXTRON -4,39 %

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.663,53 PKT und fällt um -1,94 %.
    Top-Werte: Qiagen +0,09 %, Deutsche Telekom -0,22 %, Draegerwerk -0,30 %
    Flop-Werte: SMA Solar Technology -16,62 %, United Internet -5,08 %, AIXTRON -4,39 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (14:00:13) bei 5.316,38 PKT und fällt um -0,98 %.
    Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,36 %, Pernod Ricard +1,31 %, Ferrari +1,28 %
    Flop-Werte: ASML Holding -3,21 %, Siemens -3,12 %, Infineon Technologies -2,94 %

    Der ATX steht aktuell (14:00:15) bei 4.618,29 PKT und fällt um -0,60 %.
    Top-Werte: Telekom Austria -0,05 %, Oesterreichische Post -0,09 %, Immofinanz -0,19 %
    Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,80 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,78 %, EVN -1,72 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.113,78 PKT und fällt um -0,64 %.
    Top-Werte: Roche Holding +0,83 %, CIE Financiere Richemont +0,54 %, Givaudan +0,48 %
    Flop-Werte: Holcim -1,57 %, UBS Group -1,55 %, Sonova Holding -1,47 %

    Der CAC 40 steht bei 7.685,47 PKT und verliert bisher -0,35 %.
    Top-Werte: Kering +3,01 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,36 %, Pernod Ricard +1,31 %
    Flop-Werte: Eurofins Scientific -3,71 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -3,02 %, Renault -2,84 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.597,76 PKT und verliert bisher -1,49 %.
    Top-Werte: Nordea Bank Abp -0,36 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,41 %, Essity Registered (B) -0,67 %
    Flop-Werte: Skanska (B) -2,76 %, Volvo Registered (B) -2,63 %, Securitas Shs(B) -2,07 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 4.990,00 PKT und steigt um +1,63 %.
    Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,72 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,92 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,73 %
    Flop-Werte: Viohalco -1,97 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,71 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,58 %



