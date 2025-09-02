Constellation Brands (A) - Aktie bricht ein -8,16 % - 02.09.2025

Mit einer Performance von -8,16 % musste die Constellation Brands (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Constellation Brands ist ein führender Anbieter von alkoholischen Getränken mit einem starken Markenportfolio und einer bedeutenden Marktstellung in den USA. Wichtige Konkurrenten sind Anheuser-Busch InBev und Heineken. Das Unternehmen hebt sich durch strategische Investitionen und Partnerschaften ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Constellation Brands (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -11,97 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Brands (A) Aktie damit um -1,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Constellation Brands (A) -35,18 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,05 % geändert.

Constellation Brands (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,30 % 1 Monat -3,51 % 3 Monate -11,97 % 1 Jahr -36,19 %

Informationen zur Constellation Brands (A) Aktie

Es gibt 176 Mio. Constellation Brands (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,74 Mrd.EUR wert.

Updates reported EPS guidance to $10.77 - $11.07 and comparable EPS guidance to $11.30 - $11.60 (1) Updates Enterprise organic net sales to decline (6)% - (4)%, reported operating income to grow 666% - 686% and comparable operating income to …

Constellation Brands (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Constellation Brands (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Brands (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.