APOTHEKE ADHOC / Plus 21%: APOTHEKE ADHOC wächst auch 2025 rasant (FOTO)

Plus 21%: APOTHEKE ADHOC wächst auch 2025 rasant (FOTO) Berlin (ots) - APOTHEKE ADHOC hat seinen starken Wachstumskurs auch über den Sommer hinweg fortgesetzt. Das Branchenportal für den deutschsprachigen Apotheken- und Pharmamarkt legte zwischen Januar und August 2025 bei den Visits mit 34,29 Mio. Visits (2024: 28,32) um beachtliche 5,9 Mio. bzw. um 21 Prozent zu. Im August 2025 verzeichnete das Portal 5,19 Mio. Visits nach 3,64 Mio. in 2024. Das Wachstum betrug im August 1,55 Mio. Visits bzw. 42 Prozent.

Die aktuellen pharma- und gesundheitspolitischen Entwicklungen stehen dabei für die Leser:innen aus Pharma und Apotheke im Fokus. Neben den Entwicklungen im Apotheken- und Arzneimittelmarkt sind aber auch digitale Themen, Innovationen und vor allem die exklusiven Berichterstattungen der Redaktion unter Führung von Patrick Hollstein und Nadine Tröbitscher die Treiber des Erfolgs. Mit Webinaren, APOTHEKE Live-Shows, dem werktäglichen ADHOC24, spannenden Rubriken zu Schwerpunktthemen und in den Social Media-Kanälen erreicht APOTHEKE ADHOC nicht nur Apothekenleiter:innen, sondern das gesamte Apothekenteam.