    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Acht wichtige Stauseen im Iran kurz vor dem Austrocknen

    Für Sie zusammengefasst
    • Acht Staudämme im Iran kurz vor dem Austrocknen.
    • Drei Talsperren bereits vollständig leer.
    • Teheran droht im Oktober Wassermangel.
    Acht wichtige Stauseen im Iran kurz vor dem Austrocknen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Zuge der Wasserkrise im Iran stehen dort acht zentrale Staudämme kurz vor dem Austrocknen. Bei drei weiteren Talsperren im Land sei dieser Fall bereits eingetreten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Pegelstand der landesweiten Stauseen um gut 25 Prozent niedriger, trotz bereits verhängter drastischer Entnahmebeschränkungen.

    Der Iran zählt zu den trockensten Ländern der Welt. In den vergangenen Jahren haben Fachleute einen deutlichen Rückgang der Niederschläge festgestellt, gleichzeitig nehmen Dürreperioden und andere extreme Wetterereignisse zu. Die Wasserkrise bahnte sich seit Langem an - in diesem Sommer trifft sie die Hauptstadt Teheran mit ihren mehr als 15 Millionen Einwohnern besonders hart.

    Nach Angaben der Behörden droht der Millionenmetropole, bereits im Oktober das Wasser auszugehen. Die Regierung reagiert mit drastischen Maßnahmen: In vielen Teilen Teherans und anderen Städten wird die Wasserversorgung täglich stundenlang unterbrochen. Trockene Provinzen wie im Südwesten oder im Zentrum des Landes sind angesichts von Sommertemperaturen von mehr als 40 Grad noch stärker vom Wassermangel betroffen./arb/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Acht wichtige Stauseen im Iran kurz vor dem Austrocknen Im Zuge der Wasserkrise im Iran stehen dort acht zentrale Staudämme kurz vor dem Austrocknen. Bei drei weiteren Talsperren im Land sei dieser Fall bereits eingetreten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Im Vergleich zum Vorjahr liegt …