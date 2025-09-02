    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt fairen Wert für Netflix auf 1515 Dollar - 'Kaufen'

    • DZ Bank hebt fairen Wert von Netflix auf 1515 USD an.
    • Einstufung bleibt bei "Kaufen" – attraktive Einstiegschance.
    • Exklusive Inhalte und werbefinanziertes Abo stärken.
    Foto: Netflix

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie von Netflix von 1500 auf 1515 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Markus Leistner sprach am Dienstag von einer "attraktiven Einstiegsmöglichkeit in eine strahlende Streamingwelt". KPop Demon Hunters sei ein echter Hit gewesen und mit der zweiten Staffel von Wednesday winke erneut Suchtpotenzial. "Weiterhin profitiert der Streaming-Gigant von seinen exklusiven Inhalten, der günstigeren, werbefinanzierten Abo-Variante sowie von einem schwachen US-Dollar."/rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 11:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Netflix

    -1,10 %
    -1,37 %
    +2,74 %
    -1,99 %
    +63,70 %
    +347,99 %
    +119,87 %
    +1.002,77 %
    +5.532,97 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 1.034 auf Tradegate (02. September 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -1,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 436,91 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.372,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +26,80 %/+47,78 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 1515 US-Dollar

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    RSS-Feed abonnieren

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
