DZ Bank hebt fairen Wert für Netflix auf 1515 Dollar - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 1.034 auf Tradegate (02. September 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -1,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 436,91 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.372,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +26,80 %/+47,78 % bedeutet.