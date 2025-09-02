Kraft Heinz spaltet sich in zwei börsennotierte Unternehmen auf
- Kraft Heinz spaltet sich in zwei Unternehmen auf.
- Saucen und Fertiggerichte werden separat geführt.
- Abschluss der Transaktion für 2026 geplant.
PITTSBURGH/CHICAGO (dpa-AFX) - Der US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz spaltet sich in zwei separat an der Börse notierte Unternehmen auf. Getrennt sollen beide Teile in Zukunft jeweils mehr für Investoren abwerfen. Ein Unternehmen soll sich auf die Bereiche Saucen wie Heinz-Ketchup und Fertiggerichte wie Kraft Mac & Cheese konzentrieren, wie Kraft Heinz am Dienstag mitteilte. Der Bereich setzte 2024 rund 15,4 Milliarden US-Dollar (rund 13,2 Mrd Euro) um. Das zweite Unternehmen soll den Bereich Lebensmittelprodukte wie Oscar Mayer Hotdogs und Lunchables wie Fertig-Hamburger beinhalten. Dieser erzielte 2024 einen Umsatz von rund 10,4 Milliarden Dollar. Der Aktienkurs reagierte vorbörslich kaum auf die Pläne.
Die Aufspaltung der Unternehmen werde "die Kraft unserer Marken entfesseln und das Potenzial unseres Geschäfts erschließen", sagte Konzernchef Carlos Abrams-Rivera, der nach der Ausgliederung als Chef die Lebensmittelprodukte führen soll. Nach einem Manager für den Saucen-Bereich werde gesucht. Die Namen der beiden Unternehmen sollen zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden.
Im Mai 2025 hatte der Konzern mitgeteilt, dass er eine "mögliche strategische Transaktion" in Betracht ziehe, jedoch ohne Details mitzuteilen. Die Aufspaltung macht die Fusion der beiden Lebensmittelhersteller Heinz und Kraft aus dem Jahr 2015 wieder rückgängig./err/stk/jha/
Die Sossenabteilung wuerde theoretisch eine hoehere Bewertung haben als der grosse Rest der Firma. Das ist der Hauptgrund fuer die Aufspaltung. Man sieht das beispielsweise an den Bewertungen von The Marzetti Company (ehemals Lancaster Colony) und McCormick. Buffett haette die Fusion seiner Heinz mit Kraft Foods damals nicht machen sollen. Er hatte den besseren Teil und hat sich leider mit den Kostenkillern von 3G eingelassen. Sicher hat er viel daraus gelernt.
https://www.manager-magazin.de/finanzen/berkshire-hathaway-g…
Zitat:
Der Gewinn von Berkshire Hathaway ist im zweiten Quartal um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Erneut setzt Warren Buffett die Beteiligung am Lebensmittelkonzern Kraft Heinz zu.
02.08.2025, 17.45 Uhr
Wenige Monate vor dem geplanten Abschied des Starinvestors Warren Buffett (94) schreibt sein Unternehmen Berkshire Hathaway erneut Milliarden auf seine Beteiligung am kriselnden Lebensmittelkonzern Kraft Heinz ab. Der Bewertungsabschlag auf den zuletzt gut 27-prozentigen Anteil an dem Ketchup- und Soßenhersteller schlägt nach Steuern mit 3,76 Milliarden Dollar zu Buche, wie Berkshire zur Quartalsbilanz am Samstag mitteilte.
Unter anderem wegen der Abschreibung brach der Nettogewinn des Firmenkonglomerates im zweiten Quartal um 59 Prozent auf 12,37 Milliarden Dollar ein. Das Nettoergebnis schwankt oft stark, weil sich darin die Aktienkurse der börsennotierten Firmenbeteiligungen wie etwa Apple, Coca-Cola und Bank of America widerspiegeln. Der operative Gewinn, der sich aus Berkshires eigenen Firmen speist, sank um 4 Prozent auf 11,16 Milliarden Dollar. Dies lag den Angaben zufolge vor allem an rückläufigen Prämien im Versicherungsgeschäft.
Der Aktienkurs von Kraft Heinz war in den vergangenen Jahren angesichts enttäuschender Geschäftsentwicklungen stetig zurückgegangen. Buffett hatte 2015 die Fusion der Konkurrenten Kraft Foods und H.J.Heinz vorangetrieben und bereits 2019 gesagt, dabei zu viel bezahlt zu haben. Damals hatte Berkshire drei Milliarden Dollar auf das Aktienpaket abgeschrieben.
Zuletzt machten Kraft Heinz der Trend zu gesünderer Ernährung, gestützt durch den Erfolg von Abnehmspritzen, sowie die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump (79) zu schaffen. Im Mai kündigte Kraft Heinz an, strategische Optionen einschließlich einer Konzernaufspaltung zu prüfen. Berkshire zog im Mai seine Vertreter aus dem Verwaltungsrat ab, betonte nun aber, man betrachte die Firmenbeteiligung als langfristiges Investment. Die Lücke zwischen Buch- und Marktwert sei jedoch wegen der wirtschaftlichen Unsicherheiten nicht mehr nur vorübergehend, was die Abschreibung nötig gemacht habe.
Wohin mit dem Geld?
Buffett hatte im Mai Trumps Zollpolitik kritisiert und sich für freien Handel ausgesprochen. Berkshire erklärte am Samstag, man überprüfe die Auswirkungen der Zölle auf seine Strategie. Buffett fand bisher keine nennenswerten Investmentgelegenheiten, die ihn überzeugten: Berkshires Barreserven lagen zum Quartalsende am 30. Juni mit 344,1 Milliarden Dollar nur knapp unter dem Rekordhoch von 347,7 Milliarden Dollar. Das Unternehmen verkaufte im elften Quartal in Folge mehr Aktien als es kaufte.
Spekuliert worden war zuletzt, Berkshires Güterbahn BNSF könne mit einer Übernahme der Bahngesellschaft CSX ein weiteres transkontinentales Netz schaffen. Derartige Pläne hatte der Konkurrent Union Pacific am Dienstag mit dem Kauf des Bahnunternehmens Norfolk Southern angekündigt. Das Bahnsystem der USA besteht aus mehreren regionalen Netzen, die großteils für den lukrativen Güterverkehr genutzt werden.