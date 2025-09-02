    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Kraft Heinz Company AktievorwärtsNachrichten zu The Kraft Heinz Company
    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kraft Heinz spaltet sich in zwei börsennotierte Unternehmen auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Kraft Heinz spaltet sich in zwei Unternehmen auf.
    • Saucen und Fertiggerichte werden separat geführt.
    • Abschluss der Transaktion für 2026 geplant.
    Kraft Heinz spaltet sich in zwei börsennotierte Unternehmen auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PITTSBURGH/CHICAGO (dpa-AFX) - Der US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz spaltet sich in zwei separat an der Börse notierte Unternehmen auf. Getrennt sollen beide Teile in Zukunft jeweils mehr für Investoren abwerfen. Ein Unternehmen soll sich auf die Bereiche Saucen wie Heinz-Ketchup und Fertiggerichte wie Kraft Mac & Cheese konzentrieren, wie Kraft Heinz am Dienstag mitteilte. Der Bereich setzte 2024 rund 15,4 Milliarden US-Dollar (rund 13,2 Mrd Euro) um. Das zweite Unternehmen soll den Bereich Lebensmittelprodukte wie Oscar Mayer Hotdogs und Lunchables wie Fertig-Hamburger beinhalten. Dieser erzielte 2024 einen Umsatz von rund 10,4 Milliarden Dollar. Der Aktienkurs reagierte vorbörslich kaum auf die Pläne.

    Die Aufspaltung der Unternehmen werde "die Kraft unserer Marken entfesseln und das Potenzial unseres Geschäfts erschließen", sagte Konzernchef Carlos Abrams-Rivera, der nach der Ausgliederung als Chef die Lebensmittelprodukte führen soll. Nach einem Manager für den Saucen-Bereich werde gesucht. Die Namen der beiden Unternehmen sollen zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Kraft Heinz Company!
    Long
    25,87€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 13,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30,09€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 12,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Mai 2025 hatte der Konzern mitgeteilt, dass er eine "mögliche strategische Transaktion" in Betracht ziehe, jedoch ohne Details mitzuteilen. Die Aufspaltung macht die Fusion der beiden Lebensmittelhersteller Heinz und Kraft aus dem Jahr 2015 wieder rückgängig./err/stk/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Kraft Heinz Company Aktie

    Die The Kraft Heinz Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 24,10 auf Tradegate (02. September 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Kraft Heinz Company Aktie um +0,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von The Kraft Heinz Company bezifferte sich zuletzt auf 28,17 Mrd..

    The Kraft Heinz Company zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6100 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu The Kraft Heinz Company - A14TU4 - US5007541064

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über The Kraft Heinz Company. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kraft Heinz spaltet sich in zwei börsennotierte Unternehmen auf Der US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz spaltet sich in zwei separat an der Börse notierte Unternehmen auf. Getrennt sollen beide Teile in Zukunft jeweils mehr für Investoren abwerfen. Ein Unternehmen soll sich auf die Bereiche Saucen wie …