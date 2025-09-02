"Kein Zweifel – Bitcoin geht auf 1 Million"

Eric Trump ist gemeinsam mit seinem Bruder Donald Trump Jr. zu einem zentralen Akteur im wachsenden Krypto-Imperium der Familie geworden. Beide sind Mitbegründer des Mining-Unternehmens American Bitcoin und unterstützen das Projekt World Liberty Financial. Zudem trat Eric Anfang 2025 dem Beirat von Metaplanet bei, einem japanischen Bitcoin-Treasury-Unternehmen. In Hongkong lobte er dessen CEO Simon Gerovich ausdrücklich.

Eric Trump hat auf der Konferenz "Bitcoin Asia 2025" in Hongkong seine bullishe Haltung zu Kryptowährungen bekräftigt und eine markante Prognose abgegeben. "Ich bin fest davon überzeugt, dass Bitcoin in den nächsten Jahren eine Million US-Dollar erreichen wird. Daran besteht kein Zweifel", erklärte er. Nach eigenen Angaben verbringt er inzwischen 90 Prozent seiner Zeit in der Krypto-Community.

Der Vorstoß der Trump-Söhne nach Asien umfasst weitere Auftritte in Südkorea und Singapur, wo sie Ende September als Hauptredner auf der Token 2049 erwartet werden. Auch ein Besuch in Japan zur Aktionärsversammlung von Metaplanet steht an.

Der Bitcoin-Kurs ist in den vergangenen zwölf Monaten um rund 90 Prozent gestiegen, befeuert durch den Wahlsieg von US-Präsident Trump und ein krypto­freundlicheres regulatorisches Umfeld in den USA. Dennoch bleiben digitale Assets hochvolatil, nachdem der Markt 2022 schwere Einbrüche durch Firmenpleiten wie FTX oder Bitfront erlebt hatte.

Präsident Donald Trump, einst Kritiker der Branche, bezeichnet sich inzwischen selbst als ersten "Krypto-Präsidenten". Eric Trump erklärte: "Die Bitcoin-Community hat meinen Vater auf eine Weise aufgenommen, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Und ich hoffe, dass sich das auszahlen wird." Die Regierung hat mehrere Krypto-freundliche Maßnahmen erlassen und zentrale Posten mit Befürwortern wie David Sacks besetzt, der als KI- und Krypto-Zar im Weißen Haus fungiert.

Gleichzeitig sehen sich die Trumps wegen ihres Engagements, darunter World Liberty Financial und der $TRUMP-Meme-Coin, Vorwürfen der Selbstbereicherung und Forderungen nach Untersuchungen ausgesetzt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



