Integral Metals meldet Abschluss der Bohrungen 2025 auf dem Projekt KAP

Calgary, Alberta, 2. September 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines Diamantbohrprogramms 2025 auf dem Vorzeigeprojekt KAP in den Northwest Territories (Kanada) bekannt zu geben.

Im Rahmen des Programms konnten wichtige Bereiche des Main Showings erfolgreich erprobt und Bohrungen auf neue Zonen ausgeweitet werden, um historischen Ergebnissen nachzugehen. Das Hauptziel war dabei, das Verständnis des Unternehmens für die Geometrie und Kontinuität der Mineralisierung bei KAP zu verbessern und zugleich das umfassendere Potenzial der Wirtsgesteine zu bewerten. Die abgeschlossenen Bohrungen werden voraussichtlich wertvolle neue Informationen liefern, die zur Ausrichtung der laufenden Exploration und zur Ermittlung zukünftiger Bohrziele beitragen werden.

Nachdem die Bohrungen nun abgeschlossen sind, hat die Demobilisierung der Arbeiter und der Ausrüstung begonnen. Darüber hinaus wird das Camp winterfest gemacht, um eine sichere saisonale Stilllegung zu gewährleisten.

„Dieses Bohrprogramm ist ein großer Meilenstein für Integral Metals“, so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. „Das Team hat das Programm effizient umgesetzt und wichtige Informationen gesammelt, die zur Gestaltung der nächsten Schritte bei KAP beitragen werden. Wir freuen uns darauf, weitere Einzelheiten bereitzustellen, sobald die Daten erfasst und analysiert wurden.“

Integral Metals wird weitere Updates geben, sobald die Analyseergebnisse vorliegen und eine umfassende technische Prüfung abgeschlossen wurde.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report on the KAP Property Mackenzie Mountains Northwest Territories Canada“, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.