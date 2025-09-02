Carl Zeiss Meditec Aktie fällt um -3,05 % - 02.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Carl Zeiss Meditec Aktie. Mit einer Performance von -3,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Carl Zeiss Meditec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,61 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um +4,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec -2,87 % verloren.

Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,25 % 1 Monat -4,41 % 3 Monate -21,61 % 1 Jahr -32,56 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,86 Mrd. wert.

ZEISS Medical Technology will showcase new ophthalmic innovations and market milestones at ESCRS from Sept. 12 - 15 in Copenhagen, Denmark: EFFICIENT, CONFIDENT DECISION MAKING: introducing AI-powered CIRRUS PathFinder clinical support tool now CE …

Zu den sieben im September neuen Unternehmen im Stoxx Europe 600 zählen auch zwei deutsche. Zugleich werden aber drei deutsche Unternehmen den Index verlassen müssen. Von Montag, 22. September, an, werden der Flughafenbetreiber Fraport und der …

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.