    Besonders beachtet!

    Kion Group - Aktie rauscht in die Tiefe - 02.09.2025

    Am 02.09.2025 ist die Kion Group Aktie, bisher, um -4,57 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kion Group Aktie.

    Foto: Arne Dedert - dpa

    Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

    Kion Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2025

    Die Kion Group Aktie ist bisher um -4,57 % auf 54,25 gefallen. Das sind -2,60  weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Kion Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +37,45 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Kion Group Aktie damit um -2,25 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Kion Group auf +78,61 %.

    Kion Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,25 %
    1 Monat +8,53 %
    3 Monate +37,45 %
    1 Jahr +61,99 %

    Informationen zur Kion Group Aktie

    Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,14 Mrd. wert.

    Kion Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kion Group

    -5,01 %
    -2,25 %
    +8,53 %
    +37,45 %
    +61,99 %
    +45,17 %
    -19,60 %
    +44,57 %
    +83,05 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
