Bechtle Aktie fällt um -3,24 % - 02.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Bechtle Aktie. Sie fällt um -3,24 % auf 38,20€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bechtle-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,33 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um -4,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bechtle +26,07 % gewonnen.

Bechtle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,32 % 1 Monat +12,55 % 3 Monate +2,33 % 1 Jahr +0,97 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,81 Mrd. wert.

Bechtle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.