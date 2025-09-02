Secunet Security Networks - Aktie erlebt Kurseinbruch - 02.09.2025

Die Secunet Security Networks Aktie notiert aktuell bei 189,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,06 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,00 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Secunet Security Networks mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,91 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Secunet Security Networks +65,87 % gewonnen.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,30 % 1 Monat -9,12 % 3 Monate -4,91 % 1 Jahr +84,69 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd. wert.

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.