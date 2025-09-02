SUESS MicroTec Aktie tiefrot - 02.09.2025

Mit einer Performance von -4,73 % musste die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SUESS MicroTec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -34,03 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SUESS MicroTec auf -48,24 %.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,97 % 1 Monat -22,11 % 3 Monate -34,03 % 1 Jahr -56,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der SUESS MicroTec Aktie, die ein neues 52-Wochen-Tief erreicht hat und als Verkaufssignal gilt. Die fundamentalen Kennzahlen werden als günstig, aber nicht überzeugend bewertet. Kritisiert wird auch die mangelnde Kommunikation des Unternehmens, die zur Unsicherheit beiträgt. Einige Mitglieder sehen jedoch langfristiges Potenzial, während andere pessimistisch bleiben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 462,60 Mio. wert.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.