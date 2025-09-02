    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Bridgewater-Gründer

    2089 Aufrufe 2089 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ray Dalio warnt: Wir steuern auf die größte Schuldenkrise aller Zeiten zu

    US-Milliardär Ray Dalio ist mittlerweile bekannt als großer Warner und Trump-Kritiker. In einem seiner neuesten Interviews zieht er einen waghalsigen historischen Vergleich.

    Für Sie zusammengefasst
    Bridgewater-Gründer - Ray Dalio warnt: Wir steuern auf die größte Schuldenkrise aller Zeiten zu
    Foto: Wang Ying - XinHua

    "Ich glaube, das, was derzeit politisch und gesellschaftlich passiert, ist vergleichbar mit dem, was in den 1930er- bis 1940er-Jahren weltweit geschah", sagt der Gründer von Bridgewater Associates, einem der größten Hedgefonds der Welt, gegenüber der Financial Times.

    Staatliche Eingriffe in den Privatsektor, wie die jüngste Entscheidung der Trump-Regierung, einen 10-prozentigen Anteil am angeschlagenen Chip-Hersteller Intel zu übernehmen, seien Ausdruck einer "starken autokratischen Führung, die aus dem Wunsch heraus entstanden ist, die finanzielle und wirtschaftliche Lage unter Kontrolle zu bringen", erklärt Dalio in einem am Dienstag veröffentlichten Interview.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    21.518,49€
    Basispreis
    14,17
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.300,00€
    Basispreis
    18,51
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Dalio hat die Politik von US-Präsident Donald Trump wiederholt kritisiert. Bereits im Juni wandte er sich gegen Trumps innenpolitische Agenda unter dem Namen One Big Beautiful Bill Act und argumentierte, dass die US-Staatsverschuldung einen kritischen Punkt erreicht habe, der die Stabilität der größten Volkswirtschaft der Welt gefährden könnte.

    In seinem Interview mit der Financial Times meint Dalio, dass Unterschiede in Bezug auf Wohlstand und Werte sowie ein Vertrauensverlust zu einer "extremistischeren" Politik in den USA führen würden. Er argumentierte, dass in solchen Zeiten "die meisten Menschen schweigen, weil sie Angst vor Repressalien haben, wenn sie Kritik äußern."

    Er meint: "Typischerweise führen wachsende Unterschiede in Vermögen und Werten zu mehr Populismus – sowohl von rechts als auch von links – und zu unüberbrückbaren Gegensätzen, die sich nicht mehr auf demokratischem Wege lösen lassen. So werden Demokratien geschwächt, während sich autokratische Führungsstrukturen verstärken, weil ein großer Teil der Bevölkerung will, dass die Regierung die Kontrolle übernimmt, damit das System in ihrem Sinne funktioniert."

    Er warnt zudem vor den Gefahren, wenn die Federal Reserve ihre Unabhängigkeit verliert. Sollte die Zentralbank dem politischen Druck nachgeben und die Zinsen niedrig halten, "würde dies das Vertrauen in die Verteidigung des Geldwertes durch die Fed untergraben und das Halten von auf Dollar lautenden Schuldtiteln weniger attraktiv machen".

    Auch in puncto US-Haushalt zeigt er sich kritisch. Denn der stehe aufgrund der immer neuen Schulden vor dem "schuldenbedingten Herzinfarkt".

    So hätten internationale Investoren bereits begonnen, aus US-Staatsanleihen in Gold umzuschichten, merkt er an.

    Fed-Chef Jerome Powell steht seit Monaten unter Druck von US-Präsident Donald Trump, weil er die Zinsen nicht gesenkt hat. Trump wirft der Notenbank vor, die Kreditkosten zu hoch zu halten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6716,66Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bridgewater-Gründer Ray Dalio warnt: Wir steuern auf die größte Schuldenkrise aller Zeiten zu US-Milliardär Ray Dalio ist mittlerweile bekannt als großer Warner und Trump-Kritiker. In einem seiner neuesten Interviews zieht er einen waghalsigen historischen Vergleich.