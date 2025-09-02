Ray Dalio warnt: Wir steuern auf die größte Schuldenkrise aller Zeiten zu

Staatliche Eingriffe in den Privatsektor, wie die jüngste Entscheidung der Trump-Regierung, einen 10-prozentigen Anteil am angeschlagenen Chip-Hersteller Intel zu übernehmen, seien Ausdruck einer "starken autokratischen Führung, die aus dem Wunsch heraus entstanden ist, die finanzielle und wirtschaftliche Lage unter Kontrolle zu bringen", erklärt Dalio in einem am Dienstag veröffentlichten Interview.

"Ich glaube, das, was derzeit politisch und gesellschaftlich passiert, ist vergleichbar mit dem, was in den 1930er- bis 1940er-Jahren weltweit geschah", sagt der Gründer von Bridgewater Associates, einem der größten Hedgefonds der Welt, gegenüber der Financial Times.

Dalio hat die Politik von US-Präsident Donald Trump wiederholt kritisiert. Bereits im Juni wandte er sich gegen Trumps innenpolitische Agenda unter dem Namen One Big Beautiful Bill Act und argumentierte, dass die US-Staatsverschuldung einen kritischen Punkt erreicht habe, der die Stabilität der größten Volkswirtschaft der Welt gefährden könnte.

In seinem Interview mit der Financial Times meint Dalio, dass Unterschiede in Bezug auf Wohlstand und Werte sowie ein Vertrauensverlust zu einer "extremistischeren" Politik in den USA führen würden. Er argumentierte, dass in solchen Zeiten "die meisten Menschen schweigen, weil sie Angst vor Repressalien haben, wenn sie Kritik äußern."

Er meint: "Typischerweise führen wachsende Unterschiede in Vermögen und Werten zu mehr Populismus – sowohl von rechts als auch von links – und zu unüberbrückbaren Gegensätzen, die sich nicht mehr auf demokratischem Wege lösen lassen. So werden Demokratien geschwächt, während sich autokratische Führungsstrukturen verstärken, weil ein großer Teil der Bevölkerung will, dass die Regierung die Kontrolle übernimmt, damit das System in ihrem Sinne funktioniert."

Er warnt zudem vor den Gefahren, wenn die Federal Reserve ihre Unabhängigkeit verliert. Sollte die Zentralbank dem politischen Druck nachgeben und die Zinsen niedrig halten, "würde dies das Vertrauen in die Verteidigung des Geldwertes durch die Fed untergraben und das Halten von auf Dollar lautenden Schuldtiteln weniger attraktiv machen".

Auch in puncto US-Haushalt zeigt er sich kritisch. Denn der stehe aufgrund der immer neuen Schulden vor dem "schuldenbedingten Herzinfarkt".

So hätten internationale Investoren bereits begonnen, aus US-Staatsanleihen in Gold umzuschichten, merkt er an.

Fed-Chef Jerome Powell steht seit Monaten unter Druck von US-Präsident Donald Trump, weil er die Zinsen nicht gesenkt hat. Trump wirft der Notenbank vor, die Kreditkosten zu hoch zu halten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

