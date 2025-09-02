Warum Anleger plötzlich Spanien statt Deutschland kaufen

"Der wirtschaftliche Erfolg Spaniens ist teilweise auf massive Einwanderung aus Lateinamerika zurückzuführen, die den Binnenkonsum gestärkt und die Umsätze der Unternehmen beflügelt hat", erklärte Arturo Bris, Professor für Geopolitik und Finanzen an der IMD Business School, gegenüber CNBC. Zudem hätten politisch stabile Rahmenbedingungen und ein starker Euro zusätzlich Kapitalzuflüsse begünstigt.

Die spanische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 0,7 Prozent, besser als erwartet. Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert die Regierung ein Wachstum von 2,6 Prozent und für 2026 zwei Prozent – deutlich stärker als in vielen anderen Volkswirtschaften der Europäischen Union.

Auch internationale Investoren beginnen Spanien stärker in den Fokus zu rücken. Anthony Esposito, CEO des US-Vermögensverwalters AscalonVI Capital, sagte:

"Wenn man in einen entwickelten Markt investiert, ist Spanien eine sinnvolle Wahl."

Er verwies darauf, dass Spanien abgesehen von Deutschland die besten Wachstumsaussichten in Europa habe, mit Lichtblicken in den Bereichen Finanzen, Versorger und erneuerbare Energien. Besonders das Bewertungsniveau sei attraktiv: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege bei etwa 12, während Deutschland und Frankreich nahe 20 notieren. "Die Bewertung Spaniens ist überzeugender", so Esposito.

Neben der konjunkturellen Stärke spielt auch die Zusammensetzung des Marktes eine Rolle. Der IBEX wird dominiert von Dienstleistungsexporteuren wie BBVA, Santander, Ferrovial oder Iberdrola, die von Trumps Zöllen auf Warenimporte nicht betroffen sind. Diese Unternehmen haben 2025 bereits deutliche Gewinne erzielt.

Unser Aktienexperte Markus Weingran hat die Vorteile des spanischen Marktes früh erkannt und mit Tecnicas Reunidas (+25 Prozent) und der Dividendenperle Mapfre (+ 20 Prozent) zwei spanische Aktien in seinem Depot. Zudem laufen die empfohlenen Optionsscheine auf die BBVA mehr als gut und liegen 125 Prozent und 75 Prozent im Plus. Schauen Sie doch mal rein in die neue Folge der wO Börsenlounge.

Auch Banker erkennen das Potenzial

Strategen der UBS bewerteten Spanien als zweitattraktivsten Markt Europas – nur knapp hinter Italien. Unter den 20 höchstbewerteten europäischen Aktien befanden sich gleich mehrere spanische Konzerne wie Naturgy, Acciona, Aena und Bankinter.

Spanien könnte damit in der zweiten Jahreshälfte einer der spannendsten Märkte Europas bleiben und Anlegern Chancen bieten, die über die Performance des DAX hinausgehen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



