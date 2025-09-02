Vakuumspezialist PVA Tepla will Gewinnmarge langfristig deutlich steigern
- PVA Tepla strebt Ebitda-Marge von 20-25% an.
- Umsatz soll bis 2028 auf 500 Mio. Euro steigen.
- Fokus auf Halbleiter, Energie und Luftfahrt-Märkte.
LONDON (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern PVA Tepla will mit seinem Umbau in einigen Jahren auch deutlich profitabler werden. Mittel- bis langfristig soll die Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) 20 bis 25 Prozent erreichen, teilte das Unternehmen am Dienstag anlässlich seines Kapitalmarkttages in London mit. Dies soll im Anschluss an die laufende "Aufbauphase" erreicht werden, wie ein Sprecher auf Anfrage erläuterte. 2024 hatte die Marge bei 17,7 Prozent gelegen. Konzernchefin Jalin Ketter bestätigte auf der Veranstaltung ferner die Mittelfristziele des Konzerns: Bis 2028 soll der Umsatz auf 500 Millionen Euro steigen und sich im Vergleich zu 2024 in etwa verdoppeln.
Der Vakuum-Technologie- und Messtechnikspezialist befindet sich aktuell im Umbau, mit neuen Produkten und Technologie-Innovationen will sich das SDax-Unternehmen künftig weniger abhängig von Großaufträgen und Marktzyklen aufstellen. Ziel sei es, die Marktanteile vor allem in Nordamerika und Asien auszubauen, erläuterte Ketter vor den anwesenden Analysten. Großes Potenzial sieht das Unternehmen im Halbleiterbereich, im Bereich der Energiemärkte und in der Luft- und Raumfahrt./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,72 % und einem Kurs von 24,98 auf Tradegate (02. September 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +7,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,77 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 547,66 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der PVA TePla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -24,12 %/+19,81 % bedeutet.
