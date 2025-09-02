    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrump Media Technology AktievorwärtsNachrichten zu Trump Media Technology

    Trump-Familie schwimmt im Krypto-Geld nach WLFI-Launch!

    Nach dem Trump- und Melania-Token katapultiert der Launch des World Liberty Financial Tokens die Trump-Familie erneut ins Krypto-Rampenlicht.

    Foto: Dall-E

    Das politische und geschäftliche Imperium der Trump-Familie verschiebt sich immer stärker in Richtung Krypto. Mit dem gestrigen Handelsstart des Tokens World Liberty Financial (WLFI) schoss das rechnerische Vermögen der Familie um fast 6 Milliarden US-Dollar nach oben.

    Obwohl der Kurs des Tokens seit seinem Börsendebüt stark schwankt und am Dienstagnachmittag bei nur noch 0,24 US-Dollar notiert – ein Rückgang von rund 47 Prozent gegenüber dem Tageshoch von 0,46 US-Dollar – halten die Trumps theoretisch einen digitalen Schatz von 22,5 Milliarden WLFI-Token. Das entspricht knapp einem Viertel der gesamten Umlaufmenge und einem Marktwert von rund 5,6 Milliarden US-Dollar.

    Vom Cent-Betrag zum Milliardenwert

    Noch im Herbst 2024 wurden die Token im Presale für 0,015 US-Dollar verkauft. Bis Januar 2025 hatte World Liberty Financial so 300 Millionen US-Dollar eingesammelt. In einer zweiten Runde zu 0,05 US-Dollar pro Token flossen weitere 250 Millionen US-Dollar in die Kassen. Insgesamt konnte das Projekt bis zum Handelsstart 590 Millionen US-Dollar an frischem Kapital einsammeln – davon gingen 442,5 Millionen US-Dollar direkt an die Trump-Familie.

    Mit dem gestrigen Handelsstart schnellte der WLFI-Kurs zunächst auf 0,46 US-Dollar, bevor Gewinnmitnahmen und Marktskepsis einsetzten. Das Handelsvolumen seit Launch liegt laut CoinGecko bei über 2,5 Milliarden US-Dollar, was den Token trotz Absturz zu einem der größten Marktneulinge des Jahres macht.

    Milliarden auf dem Papier – aber unverkäuflich

    Die Trump-Familie profitiert von einer 22,5-prozentigen Token-Allokation, zusätzlich hält sie 38 Prozent an der Muttergesellschaft WLF Holdco LLC sowie 75 Prozent der Nettoerlöse aus den Presales. Ihre WLFI-Token sind allerdings derzeit gesperrt und unterliegen einer noch nicht veröffentlichten Vesting-Struktur. Ein sofortiger Verkauf ist also ausgeschlossen. Experten warnen, dass selbst ein teilweiser Abverkauf die Marktbewertung massiv unter Druck setzen würde.

     

    Marktwert übersteigt Immobilienreich

    Rechnet man weitere digitale Beteiligungen hinzu – darunter die offiziellen Trump- und Melania-Memecoins, die Bitcoin-Mining-Firma American Bitcoin sowie Bestände an über 15.000 BTC – liegt das gesamte Krypto-Exposure der Familie laut Marktpreisen bei weit über 12 Milliarden US-Dollar. Damit übersteigt ihr theoretischer Krypto-Reichtum deutlich den Wert des traditionsreichen Immobilienportfolios, das Fortune zuletzt auf 2,65 Milliarden US-Dollar schätzte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Pascal Grunow
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
