    Deutz Aktie - spannende Übernahme

    Der Motorenhersteller Deutz steigt mit einer Übernahme ins Drohnen-Geschäft ein. Die Börse goutiert das mit einem deutlichen Kursplus. Charttechnisch aussichtsreich.

    Und Rüstung läuft doch (noch) an der Börse, zumindest bei Deutz! Der Kölner Motorenbauer hat heute die Übernahme (100 Prozent) von Sobek bekanntgegeben. Sobeck ist an drei Standorten in Baden-Württemberg und Hessen auf die Anwendungsfelder Motorsport, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik spezialisiert. Großes Potenzial sieht Sobek aktuell im Geschäft mit Drohnen, da die Bedeutung unbemannter Verteidigungssysteme stark wächst. Die Börse goutiert das mit einen deutlichen Kursplus der Deutz-Aktie. Weiterlesen

