Strategie, Transformation und AI aus einer Hand / AdEx Partners und BMC Strategy Consultants bündeln Kräfte für Financial Services (FOTO)
München/Hamburg (ots) - AdEx Partners wächst weiter und nahm mit Wirkung zum 1.
September 2025 die BMC Strategy Consultants GmbH als Teil der AdEx
Partners-Gruppe auf. Dieser strategische Schritt stärkt die Position von AdEx
Partners im Bereich Financial Services und erweitert das Beratungsportfolio für
Banken und Versicherungen in der DACH-Region.
BMC Strategy Consultants ist eine strategische Management-Beratung für
Finanzdienstleister und hat ihren Sitz in Frankfurt sowie Büros in München,
Innsbruck und Wien. Das Unternehmen wurde wiederholt mit dem "Best of Consulting
Award" der WirtschaftsWoche ausgezeichnet und zählt damit zu den führenden
Strategieberatern für Financial Services im deutschsprachigen Raum.
Beratungsschwerpunkte mit CIO- und COO-Fokus umfassen Markt- und
Vertriebsstrategien, Transformationsprogramme sowie die strategische Optimierung
von IT und Operations.
Das BMC-Team bereichert das AdEx Partners-Portfolio mit exzellenten
Branchenkenntnissen im Banken- und Versicherungssektor, umfassender
Strategiekompetenz und einem starken Kundenstamm in Deutschland und Österreich.
Stefan Lutz, Managing Partner & CRO von AdEx Partners, erläutert: "Mit BMC
Strategy Consultants holen wir uns eine strategische Managementberatung für
Banken, Versicherungen und deren IT-Service Provider an Bord - damit ergänzen
wir gezielt unsere Stärken in Transformation & AI in Financial Services als
einer unserer Fokus-Industrien und bieten unseren Kunden künftig ein komplettes
End-to-End-Servicepaket - von der Strategie bis zur Begleitung der
Transformation. Darüber hinaus bauen wir unsere AdEx Partners-Präsenz in
Österreich deutlich aus."
Roland Bubik, CEO von BMC Strategy Consultants, ergänzt: "Wir freuen uns,
künftig als Teil von AdEx Partners unseren Kunden noch breitere und tiefere
Kompetenz anbieten zu können. Neben unserem traditionellen Strategie-Fokus sind
wir nun auch in der Durchführung von Transformationsprogrammen sowie in der
Erzielung von Business-Value durch Einsatz von innovativen Technologien
lieferfähig. Dabei behalten wir unsere Werte, insbesondere die rigorose
Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden sowie eine ausgeprägte
High-Performance-Kultur, bei."
Mit dem Closing zum 1. September 2025 wurde das BMC-Team offiziell Teil von AdEx
Partners. Stefan Rieder, CEO und Managing Partner von AdEx Partners,
unterstreicht die Bedeutung dieses Zusammenschlusses für die gemeinsame Zukunft:
"Ein herzliches Willkommen allen neuen Kolleginnen und Kollegen. Mit dem
Onboarding von BMC Strategy Consultants treiben wir die strategische
Weiterentwicklung von AdEx Partners konsequent voran. Gemeinsam teilen wir die
Leidenschaft, den Teamgeist und die Passion, unsere Kunden in Strategie und
Transformation nachhaltig voranzubringen. Wir freuen uns sehr auf diese
gemeinsame Reise und darauf, gemeinsam Großes zu bewirken."
Pressekontakt:
Evelyn Back
mailto:Evelyn.back@adexpartners.com
+49 151 70382992
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179971/6109311
OTS: AdEx Partners
