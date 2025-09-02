Strategie, Transformation und AI aus einer Hand / AdEx Partners und BMC Strategy Consultants bündeln Kräfte für Financial Services (FOTO)

München/Hamburg (ots) - AdEx Partners wächst weiter und nahm mit Wirkung zum 1.

September 2025 die BMC Strategy Consultants GmbH als Teil der AdEx

Partners-Gruppe auf. Dieser strategische Schritt stärkt die Position von AdEx

Partners im Bereich Financial Services und erweitert das Beratungsportfolio für

Banken und Versicherungen in der DACH-Region.



BMC Strategy Consultants ist eine strategische Management-Beratung für

Finanzdienstleister und hat ihren Sitz in Frankfurt sowie Büros in München,

Innsbruck und Wien. Das Unternehmen wurde wiederholt mit dem "Best of Consulting

Award" der WirtschaftsWoche ausgezeichnet und zählt damit zu den führenden

Strategieberatern für Financial Services im deutschsprachigen Raum.

Beratungsschwerpunkte mit CIO- und COO-Fokus umfassen Markt- und

Vertriebsstrategien, Transformationsprogramme sowie die strategische Optimierung

von IT und Operations.





Das BMC-Team bereichert das AdEx Partners-Portfolio mit exzellenten

Branchenkenntnissen im Banken- und Versicherungssektor, umfassender

Strategiekompetenz und einem starken Kundenstamm in Deutschland und Österreich.



Stefan Lutz, Managing Partner & CRO von AdEx Partners, erläutert: "Mit BMC

Strategy Consultants holen wir uns eine strategische Managementberatung für

Banken, Versicherungen und deren IT-Service Provider an Bord - damit ergänzen

wir gezielt unsere Stärken in Transformation & AI in Financial Services als

einer unserer Fokus-Industrien und bieten unseren Kunden künftig ein komplettes

End-to-End-Servicepaket - von der Strategie bis zur Begleitung der

Transformation. Darüber hinaus bauen wir unsere AdEx Partners-Präsenz in

Österreich deutlich aus."



Roland Bubik, CEO von BMC Strategy Consultants, ergänzt: "Wir freuen uns,

künftig als Teil von AdEx Partners unseren Kunden noch breitere und tiefere

Kompetenz anbieten zu können. Neben unserem traditionellen Strategie-Fokus sind

wir nun auch in der Durchführung von Transformationsprogrammen sowie in der

Erzielung von Business-Value durch Einsatz von innovativen Technologien

lieferfähig. Dabei behalten wir unsere Werte, insbesondere die rigorose

Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden sowie eine ausgeprägte

High-Performance-Kultur, bei."



Mit dem Closing zum 1. September 2025 wurde das BMC-Team offiziell Teil von AdEx

Partners. Stefan Rieder, CEO und Managing Partner von AdEx Partners,

unterstreicht die Bedeutung dieses Zusammenschlusses für die gemeinsame Zukunft:

"Ein herzliches Willkommen allen neuen Kolleginnen und Kollegen. Mit dem

Onboarding von BMC Strategy Consultants treiben wir die strategische

Weiterentwicklung von AdEx Partners konsequent voran. Gemeinsam teilen wir die

Leidenschaft, den Teamgeist und die Passion, unsere Kunden in Strategie und

Transformation nachhaltig voranzubringen. Wir freuen uns sehr auf diese

gemeinsame Reise und darauf, gemeinsam Großes zu bewirken."



Pressekontakt:



Evelyn Back

mailto:Evelyn.back@adexpartners.com

+49 151 70382992



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179971/6109311

OTS: AdEx Partners







