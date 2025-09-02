    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Strategie, Transformation und AI aus einer Hand / AdEx Partners und BMC Strategy Consultants bündeln Kräfte für Financial Services (FOTO)

    München/Hamburg (ots) - AdEx Partners wächst weiter und nahm mit Wirkung zum 1.
    September 2025 die BMC Strategy Consultants GmbH als Teil der AdEx
    Partners-Gruppe auf. Dieser strategische Schritt stärkt die Position von AdEx
    Partners im Bereich Financial Services und erweitert das Beratungsportfolio für
    Banken und Versicherungen in der DACH-Region.

    BMC Strategy Consultants ist eine strategische Management-Beratung für
    Finanzdienstleister und hat ihren Sitz in Frankfurt sowie Büros in München,
    Innsbruck und Wien. Das Unternehmen wurde wiederholt mit dem "Best of Consulting
    Award" der WirtschaftsWoche ausgezeichnet und zählt damit zu den führenden
    Strategieberatern für Financial Services im deutschsprachigen Raum.
    Beratungsschwerpunkte mit CIO- und COO-Fokus umfassen Markt- und
    Vertriebsstrategien, Transformationsprogramme sowie die strategische Optimierung
    von IT und Operations.

    Das BMC-Team bereichert das AdEx Partners-Portfolio mit exzellenten
    Branchenkenntnissen im Banken- und Versicherungssektor, umfassender
    Strategiekompetenz und einem starken Kundenstamm in Deutschland und Österreich.

    Stefan Lutz, Managing Partner & CRO von AdEx Partners, erläutert: "Mit BMC
    Strategy Consultants holen wir uns eine strategische Managementberatung für
    Banken, Versicherungen und deren IT-Service Provider an Bord - damit ergänzen
    wir gezielt unsere Stärken in Transformation & AI in Financial Services als
    einer unserer Fokus-Industrien und bieten unseren Kunden künftig ein komplettes
    End-to-End-Servicepaket - von der Strategie bis zur Begleitung der
    Transformation. Darüber hinaus bauen wir unsere AdEx Partners-Präsenz in
    Österreich deutlich aus."

    Roland Bubik, CEO von BMC Strategy Consultants, ergänzt: "Wir freuen uns,
    künftig als Teil von AdEx Partners unseren Kunden noch breitere und tiefere
    Kompetenz anbieten zu können. Neben unserem traditionellen Strategie-Fokus sind
    wir nun auch in der Durchführung von Transformationsprogrammen sowie in der
    Erzielung von Business-Value durch Einsatz von innovativen Technologien
    lieferfähig. Dabei behalten wir unsere Werte, insbesondere die rigorose
    Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden sowie eine ausgeprägte
    High-Performance-Kultur, bei."

    Mit dem Closing zum 1. September 2025 wurde das BMC-Team offiziell Teil von AdEx
    Partners. Stefan Rieder, CEO und Managing Partner von AdEx Partners,
    unterstreicht die Bedeutung dieses Zusammenschlusses für die gemeinsame Zukunft:
    "Ein herzliches Willkommen allen neuen Kolleginnen und Kollegen. Mit dem
    Onboarding von BMC Strategy Consultants treiben wir die strategische
    Weiterentwicklung von AdEx Partners konsequent voran. Gemeinsam teilen wir die
    Leidenschaft, den Teamgeist und die Passion, unsere Kunden in Strategie und
    Transformation nachhaltig voranzubringen. Wir freuen uns sehr auf diese
    gemeinsame Reise und darauf, gemeinsam Großes zu bewirken."

    Pressekontakt:

    Evelyn Back
    mailto:Evelyn.back@adexpartners.com
    +49 151 70382992

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179971/6109311
    OTS: AdEx Partners




