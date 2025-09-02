    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAffirm Holdings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Affirm Holdings Registered (A)

    14 Milliarden Börsenwert

    389 Aufrufe 389 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klarna traut sich: IPO am 9. September – Europas Fintech-Perle will es wissen!

    Der IPO des Zahlungsanbieters Klarna wird zum Stimmungstest für europäische Tech-Aktien. Auch wenn die Schweden lieber in den USA an die Börse gehen wollen.

    Für Sie zusammengefasst
    14 Milliarden Börsenwert - Klarna traut sich: IPO am 9. September – Europas Fintech-Perle will es wissen!
    Foto: Sebastian Kahnert/dpa

    Der seit Jahren erwartete Börsengang der schwedischen Bezahlapp Klarna rückt näher – in einem Moment, in dem die Nachfrage nach wachstumsstarken Tech-Aktien nach langer Flaute wieder anzieht.

    Gemeinsam mit Investoren will das rasant gewachsene Fintech bis zu 1,27 Milliarden US-Dollar einwerben. Geplant ist die Platzierung von 34,3 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 35 bis 37 US-Dollar je Stück, wie aus Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Damit würde Klarna auf eine Bewertung von rund 14 Milliarden US-Dollar kommen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PayPal Holdings!
    Long
    65,51€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    74,47€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das IPO war ursprünglich schon im Frühjahr eingeleitet worden, wurde jedoch im April gestoppt, als Präsident Donald Trumps Zollpolitik die Märkte erschütterte. Nun soll der Börsengang am 9. September erfolgen.

    Klarna selbst will 5,6 Millionen Aktien auf den Markt werfen, während Großaktionäre wie Mitgründer Victor Jacobsson, Sequoia Capital und der dänische Milliardär Anders Holch Povlsen über seine Beteiligungsgesellschaft Heartland zusammen 28,8 Millionen Papiere verkaufen.

    Affirm Holdings Registered (A)

    -5,80 %
    +13,82 %
    +31,16 %
    +64,83 %
    +87,79 %
    +225,58 %
    -26,93 %
    ISIN:US00827B1061WKN:A2QL1G

    Neben Klarna starteten auch die Kryptobörse Gemini von den Winklevoss-Zwillingen sowie Blackstone-Beteiligung Legence den Marketingprozess für ihre Börsengänge. Insgesamt summierten sich Neuemissionen in diesem Jahr schon auf 24,3 Milliarden US-Dollar

    Klarna ist bekannt für sein "Buy now, pay later"-Modell, das während der Pandemie boomte. Unter CEO Sebastian Siemiatkowski will das Unternehmen jedoch mehr sein als ein Zahlungsdienstleister: Debitkarten und digitale Bankangebote sollen den Konzern zur globalen Online-Bank machen. Aktuell schreibt Klarna allerdings Verluste. Im ersten Halbjahr lag das Minus bei 153 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 1,52 Milliarden US-Dollar.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,19$, was einem Rückgang von -10,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    14 Milliarden Börsenwert Klarna traut sich: IPO am 9. September – Europas Fintech-Perle will es wissen! Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna nimmt einen neuen Anlauf für seinen lange erwarteten Börsengang in New York.