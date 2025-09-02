14 Milliarden Börsenwert
Klarna traut sich: IPO am 9. September – Europas Fintech-Perle will es wissen!
Der IPO des Zahlungsanbieters Klarna wird zum Stimmungstest für europäische Tech-Aktien. Auch wenn die Schweden lieber in den USA an die Börse gehen wollen.
- Klarna plant Börsengang in New York, 9. September.
- Bis zu 1,27 Mrd. USD durch 34,3 Mio. Aktien.
- Verluste von 153 Mio. USD bei 1,52 Mrd. Umsatz.
Der seit Jahren erwartete Börsengang der schwedischen Bezahlapp Klarna rückt näher – in einem Moment, in dem die Nachfrage nach wachstumsstarken Tech-Aktien nach langer Flaute wieder anzieht.
Gemeinsam mit Investoren will das rasant gewachsene Fintech bis zu 1,27 Milliarden US-Dollar einwerben. Geplant ist die Platzierung von 34,3 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 35 bis 37 US-Dollar je Stück, wie aus Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Damit würde Klarna auf eine Bewertung von rund 14 Milliarden US-Dollar kommen.
Das IPO war ursprünglich schon im Frühjahr eingeleitet worden, wurde jedoch im April gestoppt, als Präsident Donald Trumps Zollpolitik die Märkte erschütterte. Nun soll der Börsengang am 9. September erfolgen.
Klarna selbst will 5,6 Millionen Aktien auf den Markt werfen, während Großaktionäre wie Mitgründer Victor Jacobsson, Sequoia Capital und der dänische Milliardär Anders Holch Povlsen über seine Beteiligungsgesellschaft Heartland zusammen 28,8 Millionen Papiere verkaufen.
Neben Klarna starteten auch die Kryptobörse Gemini von den Winklevoss-Zwillingen sowie Blackstone-Beteiligung Legence den Marketingprozess für ihre Börsengänge. Insgesamt summierten sich Neuemissionen in diesem Jahr schon auf 24,3 Milliarden US-Dollar
Klarna ist bekannt für sein "Buy now, pay later"-Modell, das während der Pandemie boomte. Unter CEO Sebastian Siemiatkowski will das Unternehmen jedoch mehr sein als ein Zahlungsdienstleister: Debitkarten und digitale Bankangebote sollen den Konzern zur globalen Online-Bank machen. Aktuell schreibt Klarna allerdings Verluste. Im ersten Halbjahr lag das Minus bei 153 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 1,52 Milliarden US-Dollar.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion