    Immobilienwerte schwach - Renditen von Staatsanleihen steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger vorsichtiger bei Immobilienwerten in Frankreich.
    • Sektorindex fällt europaweit um drei Prozent.
    • Steigende Zinsen bremsen Immobilienmarkt und Finanzierung.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der schwierigen politischen Lage in Frankreich werden die Anleger am Dienstag bei Immobilienwerten viel vorsichtiger. Der Sektorindex gehörte europaweit mit einem Abschlag von drei Prozent zu den schwächsten.

    Auch in Deutschland schwächelte die Branche: Im Dax gaben Vonovia um vier Prozent nach und im MDax waren Aroundtown und TAG Immobilien mit bis zu 4,6 Prozent unter den größten Verlierern, während LEG 3,5 Prozent verloren.

    Im Fokus stehen die zinsempfindlichen Branchenwerte wegen derzeit anziehender Zinsen für Staatsanleihen, die den Immobilienmarkt bremsen und Finanzierungskosten verteuern können.

    Vor allem für französische Titel sind derzeit steigende Renditen zu beobachten, die ein Niveau deutlich über denen von Griechenland erreicht haben. Dabei sorgt das drohende Ende der französischen Mitte-Rechts-Regierung für Verunsicherung, nachdem Frankreichs Premier François Bayrou im Streit um den Staatshaushalt angekündigt hatte, am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen./tih/jha/

     

    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
