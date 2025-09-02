Immobilienwerte schwach - Renditen von Staatsanleihen steigen

Auch in Deutschland schwächelte die Branche: Im Dax gaben Vonovia um vier Prozent nach und im MDax waren Aroundtown und TAG Immobilien mit bis zu 4,6 Prozent unter den größten Verlierern, während LEG 3,5 Prozent verloren.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der schwierigen politischen Lage in Frankreich werden die Anleger am Dienstag bei Immobilienwerten viel vorsichtiger. Der Sektorindex gehörte europaweit mit einem Abschlag von drei Prozent zu den schwächsten.

Im Fokus stehen die zinsempfindlichen Branchenwerte wegen derzeit anziehender Zinsen für Staatsanleihen, die den Immobilienmarkt bremsen und Finanzierungskosten verteuern können.

Vor allem für französische Titel sind derzeit steigende Renditen zu beobachten, die ein Niveau deutlich über denen von Griechenland erreicht haben. Dabei sorgt das drohende Ende der französischen Mitte-Rechts-Regierung für Verunsicherung, nachdem Frankreichs Premier François Bayrou im Streit um den Staatshaushalt angekündigt hatte, am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,35 % und einem Kurs von 14,52 auf Tradegate (02. September 2025, 14:21 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,47 %. Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 21,94 Mrd.. Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +14,07 %/+59,70 % bedeutet.



