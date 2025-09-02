Aktien New York Ausblick
Klare Verluste erwartet nach langem Wochenende
- US-Aktienmarkt zeigt vor Handelsbeginn weitere Verluste.
- Dow Jones und Nasdaq 100 fallen vor Arbeitsmarktbericht.
- Nvidia verliert, Pepsico erholt sich durch Hedgefonds-Einstieg.
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt zeichnen sich nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende am Dienstag weitere Verluste ab. Über eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,7 Prozent tiefer auf 45.216 Punkte. Damit würde sich die Kurskonsolidierung des Leitindex auf hohem Niveau fortsetzen. Den am Freitag deutlich schwächeren technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG sogar 1,2 Prozent im Minus bei 23.125 Punkten.
Im frühen Handel stehen Daten zur Stimmung in den US-Industrieunternehmen auf der Agenda. Für mehr Bewegung dürfte allerdings der am Freitag anstehende, monatliche Arbeitsmarktbericht sorgen. Er ist wichtig für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed. Dass diese bei ihrer Sitzung am 17. September erstmals im laufenden Jahr die Zinsen senken wird, gilt am Markt als nahezu sicher.
Weiter Sorgen macht den Anlegern allerdings der schwelende Konflikt zwischen Donald Trump und der Fed um die Unabhängigkeit der Notenbank. Der US-Präsident fordert von den Währungshütern nicht nur immer wieder eine deutliche Lockerung ihrer Geldpolitik, sondern hat mit der angekündigten Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei Hypothekenverträgen auch einen Präzedenzfall geschaffen. Cook wehrt sich gerichtlich gegen ihren Rauswurf.
Bei Nvidia zeichnen sich am Dienstag mit einem vorbörslichen Minus von 2,6 Prozent weitere Gewinnmitnahmen ab. Am Donnerstag waren die Titel des Ki-Chip-Spezialisten und Börsen-Schwergewichts nur hauchdünn unter ihrem zweieinhalb Wochen alten Rekordhoch geblieben.
Dagegen winkt den Aktien von Pepsico eine weitere Kurserholung um 4,4 Prozent. Der Hedgefonds Elliott bestätigte seinen Einstieg mit vier Milliarden US-Dollar bei dem Softdrinkhersteller. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf informierte Kreise über den Einstieg und eine geplante Kampagne von Elliott berichtet, um Veränderungen zur Verbesserung des Aktienkurses zu erreichen. Der Börsenwert des Unternehmens ist in etwas mehr als zwei Jahren um über ein Viertel geschrumpft.
Vorbörslich unbeeindruckt zeigten sich die Aktien von Kraft Heinz von der Nachricht, dass sich der Lebensmittelkonzern in zwei separate börsennotierte Unternehmen aufspalten wird. Bereits im Mai hatte Kraft Heinz "mögliche strategische Transaktionen" publik gemacht. Die Aufspaltung macht die Fusion der beiden Branchengrößen Heinz und Kraft aus dem Jahr 2015 wieder rückgängig./gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 146,0 auf Tradegate (02. September 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,20 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,17US-Dollar. Von den letzten 6 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 225,00US-Dollar was eine Bandbreite von +37,08 %/+54,22 % bedeutet.
bringt nichts noch zu warten, da Consors ja übers WE nichts gutschreibt. Also mach ich auch schon mal meine übliche Statistik, auch wenn die nicht ganz zufriedenstellend ist. Waren im August mal wieder 120€ (oder 12%) weniger als 2024; wobei ich das nicht ganz auf den Dollarkurs schieben kann. Fehlen nämlich 250€ von den verkauften Shenzhen Expressway und Bank of China, aber vlt. tauchen diese Summen anderweitig in den nächsten Monaten auf. Je nachdem was ich dafür gekauft hab. Nach 8 Monaten mit 10.325€ immerhin noch ein hauchdünnes Plus von 4% vs. letztem Jahr. Ohne die Sonderzahlung von Total Gabon würde es schon schlecht ausschauen. Bin aber nach wie vor voller Hoffnung, dass ich zumindestens per Gesamtjahr das Ergebnis aus 2024 erreichen kann.
US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gladstone Commercial, Gladstone Investment, GIS, Stryker, Annaly, Verizon, AGNC, Texas Instruments, Abbott, OHI, Procter& Gamble, Hercules Capital
CN Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cn.png China Mobile
KZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/kz.png Kazatpmprom
EC Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ec.png Ecuador-Bond
HU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/hu.png Zwack Unicum
GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png BAT
NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png ASML, Acomo, ING
PL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pl.png Warsaw Stock Exchange
CL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cl.png Embotelladora Andina
LK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/lk.png Halma
DK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/dk.png Novo Nordisk
SG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png Keppel
DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png Smava-Anleihe
ZA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/za.png Kumba Iron
BR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png Petrobras
MH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/mh.png DHT Holdings
NG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ng.png Seplat Petroleum
CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png Nova Scotia
Moin moin Codiman,
Vielen Dank für die Rückmeldungen und vor allem ein herzliches Dankeschön an @Fernstudent für deine netten Worte!
Gerne möchte ich heute kurz den Bezug zur praktischen Umsetzung meines persönlichen Vermögensaufbaus aufgreifen:
Rückblick: Oktober 2016
Im Oktober 2016 habe ich meine Mission Börsenmillionär getauft und gestartet. Betrachte ich nun rückblickend mein Aktiendepot (damals überwiegend noch bestehend aus ETFs, Zertifikaten und den Aktien von Archer Daniels Midland und Atoss), war der Stand damals zum 04.10.2016 wie folgt:
Investiertes Kapital = 45.994,81 €
Depotwert = 45.554,34 €
Aktiendepot heute: 27. August 2025
Investiertes Kapital = 84.380,96 €
Depotwert = 140.286,15 €
Die Investitionssumme stieg in den vergangenen knapp 9 Jahren um fast 40.000 € - einerseits durch das konsequente Reinvestieren von Erträgen (überwiegend durch Dividenden) und andererseits durch ebenso konsequentes Sparen und somit Zuführung von frischem Kapital. Die Investitionssumme hat sich knapp verdoppelt, der aktuelle Depotwert im Vergleich zu damals allerdings mehr als verdreifacht – und das trotz des aktuell heftigen Rückgangs des Atoss- Aktienkurses, welcher in meinem Depot über 22.000 € Wertverlust bedeuten (mit Blick auf das letzte Rekordhoch von knapp 160 €).
Berufliche und finanzielle Konstanz
Meine Frau und ich sind in der Altenpflege – insbesondere als Fachkräfte mit Weiterbildungen - glücklicherweise in einem krisensicheren Berufsumfeld tätig, was sich auch in weiter Zukunft nicht ändern wird. In den letzten Jahren gab es stetige (zuletzt sogar sehr deutliche) Gehaltserhöhungen. Auch in der Coronazeit wurden wir (natürlich auch verbunden mit viel Arbeit und einem erhöhten Risiko) mit steuerfreien Bonuszahlungen belohnt. Trotz gemeinsamer Tochter waren wir beide die gesamte Zeit (meine Frau nahm 1 Jahr Elternzeit) voll berufstätig. Meine Frau hatte zeitweise einen etwas geringeren Stundenanteil, dafür zu dieser Zeit aber auch einen (steuerfreien) Nebenjob. Gerade als unsere Tochter noch (ganz) klein war, hatten wir ebenfalls den glücklichen Umstand, gemeinsam in derselben Einrichtung (bis heute) zu arbeiten. So konnte einer Frühdienst machen und der andere Spätdienst. Unsere Tochter kam (oder musste) zu den Übergaben mit und war gern gesehener Gast bei unseren Bewohnern und im Team. Dadurch hatten wir auch in den letzten Jahren immer zwei volle Gehälter zur Verfügung, aber selbstverständlich mussten wir auch Abstriche in Kauf nehmen, in Bezug auf Partnerschaft und Familienleben – wozu heute Viele auch einfach nicht mehr bereit sind oder sein wollen!
Der Vermögensaufbau in der praktischen Umsetzung
Somit konnten wir unseren Vermögensaufbau stetig vorantreiben. Das Grundprinzip ist in allererster Linie „Zahlungen an sich selbst“ mittels monatlicher Sparraten auf ein Extra-Konto. Genauso richtet man wie bei allen anderen Fixkosten, wie die Miete, Stromabschlag, Abozahlungen, Versicherungen usw. ein Betrag mit fester Summe ein, welcher jeweils zum Ersten eines Monats (oder zeitnah nach dem Gehaltseingang) auf sein eigenes Konto überwiesen wird – allerdings abseits von dem Girokonto! Ich weiß noch, welch langen Diskussionen ich anfangs mit meiner Frau hierüber hatte. Es ging anfangs um die Einrichtung einer monatlichen Sparrate in Höhe von 100 €. „Das ist zu viel“, „Das schaffe ich nicht“, „Wenn das nicht klappt, kündigen wir den Sparplan wieder“ waren so einige ihrer Aussagen. Erstaunlich, dass sie nach einiger Zeit von sich aus kam und wollte den Sparplan selbst erhöhen auf 200 €. Mit steigendem Gehalt wurde diese monatliche Sparrate mehrfach erhöht und beträgt heute sogar das sechsfache vom ursprünglichen Betrag. Ich selber habe einen Dauerauftrag über 200 €, überweise aber auch sonst alle überschüssigen Beträge auf eines unserer Depots, sofern es die übrigen Zahlungen und Verpflichtungen zulassen. Auch habe ich ein paar Deals mit meiner Frau vereinbart, z. B. in Bezug auf die Mietzahlungen oder die private Vorsorge über den laufenden Riestervertrag. Einen Anteil zur Miete und den kompletten Riester-Beitrag zahle ich – allerdings ebenfalls auf das Extra-Konto meiner Frau. Die Alternative wäre gewesen, dass meine Frau den Riester-Vertrag gekündigt hätte. Aber gerade sie hat hier durch die Zuschüsse – vor allem für Kinder – und auch die steuerlichen Vorteile schon ein akzeptables Produkt und vor allem ein weiteren Baustein für die persönliche Altersvorsorge. Insgesamt haben wir somit monatliche Sparraten im vierstelligen Bereich – und das bereits über viele Jahre!
Vermögensaufbau OHNE Verzicht
Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere: „Der Vogel spart ja wie verrückt“, „Tja, der Dummkopf hat aber wohl sonst nix von seinem Geld und Leben“ oder „Und was ist mit Urlaub, Autos und sonstigem?“
Im Grunde haben wir alles im Leben, was wir brauchen und mussten zu keiner Zeit auf irgendetwas verzichten (ok, meine Frau und Tochter würden vielleicht doch was anderes hierzu sagen, aber sie brauchen auch ihre regelmäßigen Shoppingtouren usw.). In den vergangenen knapp 9 Jahren haben wir zwei neue Autos gekauft (mit Tageszulassung, Kompaktwagen in erschwinglicher Preisklasse) und mussten lediglich dazu zweimalig, aber auch nur kurzfristig, an unsere Sparreserven. Die dafür benötigten Beträge wurden innerhalb weniger Monate direkt wieder auf den Konten ausgeglichen – ohne die laufenden Sparraten zu stoppen, pausieren oder sonst etwas in der Art. Auch auf viele Urlaubsreisen haben wir nie verzichtet. So geht es meist 2-3x im Jahr für 1 Woche in den Urlaub, gelegentlich auch für 10-14 Tage. Auch hier achten wir auf günstige Angebote, meist mit Selbstverpflegung. Die Urlaube bewegen sich dann immer im Kostenrahmen zwischen 1.000 – 1.500 €. Allerdings war beispielsweise das Strandhäuschen direkt auf dem Nordseestrand für eine Woche wesentlich teurer. Aber auch diesen „Luxus“ konnten wir uns leisten. Einen Kredit habe ich noch nie in meinem Leben benötigt und dank guter Finanzplanung mit Weitsicht, habe ich stets alle Kosten im Blick. Auch für unerwartete (Mehr-)Ausgaben sind wir gut gerüstet und haben hier immer entsprechende Reserven.
Was manch einer vielleicht nicht versteht: Sparen bedeutet nicht (zwangsläufig) auf etwas verzichten! Durch eine gute Haushaltsplanung und den bewussten Umgang mit dem eigenen Geld lässt sich im alltäglichen Handeln eine Menge Geld sparen. Es benötigt gelegentlich nur mal etwas Geduld, Disziplin und einen Blick auf entsprechende Angebote. Ich kann z. B. jeden Tag am Bäcker anhalten und ein belegtes Brötchen mit einem Kaffee-to-go kaufen oder mir dies zuhause wesentlich günstiger zubereiten. Anstatt den teuren Kinobesuch kann man ein Streaming-Abo abschließen. Was das Popcorn fehlt? Dann kauft man sich eine Popcorn-Maschine und macht dies selbst – und die Kosten dafür hätte man schnell wieder raus, wenn man sich die Snack-Preise im Kino anschaut! Und wer doch mal ins Kino möchte, haut einfach ca. 80 € raus und gönnt sich den Luxus mit seiner Familie und allem Drum und Dran! Klar kann ich direkt zum Erscheinungstag den nächstgelegten Shop anstürmen und mir das neueste Konsolenspiel kaufen, oder ich warte einfach ein paar Tage oder Wochen und schlage beim Angebot zu, welches ich im wöchentlichen Prospekt ausfindig gemacht habe (oftmals gibt es ja auch in verschiedenen Läden teils erhebliche Preisunterschiede). Durch Treueprogramme oder Cashback-Partner lassen sich weitere Ersparnisse erzielen.
So lassen sich im Alltag hier und da schnell ein paar Euro sparen und zum Monatsende kommt man hier gerne auch auf dreistellige Beträge – lediglich durch bewusstes Einkaufen!
Krisen? Welche Krisen?
Noch zum Schluss gehe ich kurz auf die benannten Krisen an der Börse ein. Egal ob Brexit, Corona, Trump oder sonstige Ereignisse: Ich nutze starke und heftige Kursrückgänge in solche Zeiten sehr gerne für Nachkäufe. Als Langfristanleger sehe ich solche Rücksetzer immer als Geschenk. Überwiegend nutze ich schwache Tage für Nachkäufe meiner breit gestreuten Index- oder Fondsanlagen, aber auch gezielte Nachkäufe der ein oder anderen attraktiv bewerteten Aktie!
FAZIT:
Jetzt ist auch dieser Bericht doch noch sehr ausführlich geworden – so in die Tiefe wollte ich eigentlich gar nicht gehen. Es benötigt jedenfalls eine mentale Stärke und das Umprogrammieren des Kopfes auf den positiven Umgang mit seinem Geld und das Verständnis gegenüber seinen Einnahmen und Ausgaben. Sicherlich kommen jetzt auch wieder kritische Rückmeldungen oder zumindest Gedanken – aber das kenne ich auch aus meinem persönlichen Umfeld. Keiner traut mir den langfristigen Erfolg an der Börse oder gar die Börsenmillion zu – auch nicht meine Frau („Du versprichst mir immer die Million“). Oder wie sagte mein Pap zu mir, welcher mich damals in jungen Jahren noch an die Börse ran geführt hatte: „Alleine mit der Börse wirst du nicht reich!“. Ja, stimmt! Vielleicht nicht einzig und allein an und mit der Börse, aber verbunden mit einem ausgeklügelten Finanzmanagement, vorausschauender Planung, regelmäßigen Sparraten und vorrausschauendem Investieren (auch in Tages- und Festgeldanlagen) wird das schon klappen! Und falls doch nicht? Kein Problem! Aber der Mensch braucht nun mal Ziele und Visionen – und solange diese realistisch und erreichbar sind, ist der Weg dorthin durchaus motivierend und befriedigend.
Ich wünsche allen jedenfalls ebenfalls den größtmöglichen Erfolg zum Erreichen der persönlichen Ziele und Visionen!
PS: @morimori
Du kamst mir jetzt etwas zuvor. Aber dem stimme ich (wie oben zu lesen) auch uneingeschränkt zu!