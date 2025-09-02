„Kunst ist eine Sprache, die uns alle verbindet“ – Ein Gespräch mit Ivan Gette

Berlin, August 2025. Noch riecht es nach frischer Farbe, der Boden hallt wider vom Klang der Schritte, und durch die hohen Fenster des historischen Gebäudes in der Friedrichstraße 210 fällt sanftes Licht. Hier, am ehemaligen Checkpoint Charlie, einem Symbol der deutschen Teilung, entsteht ein Ort der Begegnung: Die Notagallery Art Embassy Berlin öffnet am 12. September ihre Türen. Ivan Gette, Künstler, Galerist und Gründer der Notagallery, empfängt uns inmitten von noch leeren Wänden, die bald voller Geschichten sein werden.

Herr Gette, Sie eröffnen die Notagallery Art Embassy Berlin an einem geschichtsträchtigen Ort. Wie fühlt es sich an, hier zu stehen?

Es fühlt sich an wie ein Versprechen. Dieser Ort ist voller Erinnerungen, er erzählt von Trennung, von Mauern, von Grenzen. Jetzt wird er ein Raum für Begegnungen, für Austausch und Kunst. Das ist eine starke Symbolik: Aus einem Ort der Kontrolle wird ein Ort der Freiheit. Ich glaube daran, dass Kunst Mauern niederreißen kann – und genau hier wollen wir das spürbar machen.

Der Name ‚Art Embassy‘ klingt nach Diplomatie. Ist das eine bewusste Entscheidung?

Absolut. Für mich ist Kunst eine universelle Sprache. Eine Botschaft, die man nicht übersetzen muss. Wenn ich ‚Botschaft‘ sage, meine ich das wörtlich: Dieser Ort soll eine Botschaft sein, eine Einladung. Wir wollen Künstler:innen aller Disziplinen und Nationen zusammenbringen, ihnen eine Plattform geben, unabhängig von Herkunft oder Bekanntheitsgrad. Es geht nicht darum, nur Werke zu zeigen, sondern Stimmen zu hören. Kunst ist eine Sprache für Vertrauen, für Dialog – und dafür wollen wir hier eine Bühne schaffen.

Sie sprechen von Ungleichheiten im Kunstmarkt. Was ist Ihr Ansatz, das zu verändern?

Der Kunstmarkt ist oft geprägt von Netzwerken, von Strukturen, die bestimmten Gruppen den Zugang erleichtern und andere ausschließen. Ich möchte mit der Notagallery einen Raum schaffen, in dem das anders ist. Wir setzen auf Diversität, auf offene Formate, auf Zusammenarbeit statt Konkurrenz. Künstler:innen sollen hier nicht nur ausstellen, sondern auch wachsen, voneinander lernen, Netzwerke knüpfen. Veränderung passiert nicht von allein – man muss Räume dafür schaffen, physisch und mental.

Ihr bisheriger Standort war der Potsdamer Platz. Nun ziehen Sie an den Checkpoint Charlie. Warum dieser Schritt?

Der Potsdamer Platz war für uns ein Startpunkt – ein Ort voller Energie und Geschichte. Aber der Checkpoint Charlie hat eine noch tiefere Symbolkraft. Wir wollen zeigen, dass Kunst Teil des Stadtraums sein kann und historische Orte neue Bedeutung bekommen können. Hier öffnen wir ein Gebäude, das lange stillstand, und füllen es mit Leben. Es ist eine Zwischennutzung, ja – aber für mich ist es mehr: eine Transformation. Es ist der Beginn von etwas, das weit über Berlin hinaus wirken soll.

Die Art Embassy umfasst drei Etagen und über 2.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Was dürfen Besucher:innen erwarten?

Eine Reise. Wir wollen nicht nur Ausstellungen machen, sondern Räume schaffen, in denen man sich verlieren und wiederfinden kann. Malerei, Skulpturen, Textilkunst, Installationen – es wird ein Kaleidoskop zeitgenössischer Kunst. Aber auch Musik, Performances und Talks sind Teil des Konzepts. Kunst ist kein statisches Objekt an der Wand, sie lebt, wenn man sie erlebt. Das wollen wir hier ermöglichen.

Wie wichtig ist Ihnen die Unterstützung durch ehret+klein für dieses Projekt?

Sehr wichtig. Ohne Partner, die an Visionen glauben, wäre ein Projekt wie dieses nicht möglich. Ehret+klein stellt uns die Räume zur Verfügung, weil sie erkannt haben, dass Kunst und Stadtentwicklung zusammengehören. Ich finde es großartig, dass ein Unternehmen nicht nur auf Rendite schaut, sondern kulturelle Räume schafft. Diese Zwischennutzung ist für uns eine große Chance – und ich glaube, sie wird lange nachwirken.

Wenn Sie an die Eröffnung denken: Was wünschen Sie sich, was die Besucher:innen mitnehmen?

Ich wünsche mir, dass Menschen hier rausgehen und sagen: ‚Ich habe etwas gespürt.‘ Vielleicht Inspiration, vielleicht Hoffnung, vielleicht auch einfach Neugier. Kunst kann Perspektiven verändern, sie kann uns einander näherbringen. In einer Welt, die oft laut und zerrissen ist, wollen wir hier einen Raum schaffen, in dem man sich wieder verbindet – mit sich selbst, mit anderen, mit der Stadt. Wenn wir das schaffen, hat sich alles gelohnt.

Bald wird hier Leben einziehen: Farben, Stimmen, Ideen. Die Notagallery Art Embassy Berlin ist mehr als nur eine Galerie – sie ist eine Vision. Ein Ort, an dem Kunst zu einem Gespräch wird, das keine Grenzen kennt.