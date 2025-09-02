NORMA begrüßt Rekord Azubi-Jahrgang - Knapp 1.000 neue Nachwuchskräfte starten 2025 durch / So viele Auszubildende wie noch nie (FOTO)
Nürnberg (ots) - Für NORMA ist der Ausbildungsbeginn jedes Jahr ein besonderes
Ereignis: 2025 starten so viele junge Kolleginnen und Kollegen beim Nürnberger
Lebensmittel-Händler wie noch nie in ihre berufliche Zukunft - je nach Region am
1. August oder am 1. September.
"NORMA ist stolz, dass so viele junge Menschen ihre Ausbildung bei NORMA
begonnen haben. Das unterstreicht die Attraktivität von NORMA als Arbeitgeber.
Viele der Nachwuchskräfte fanden dabei den Weg zu NORMA durch persönliche
Empfehlung und die richtige Akquise in den Regionen," heißt es aus der
Unternehmenszentrale.
Ereignis: 2025 starten so viele junge Kolleginnen und Kollegen beim Nürnberger
Lebensmittel-Händler wie noch nie in ihre berufliche Zukunft - je nach Region am
1. August oder am 1. September.
"NORMA ist stolz, dass so viele junge Menschen ihre Ausbildung bei NORMA
begonnen haben. Das unterstreicht die Attraktivität von NORMA als Arbeitgeber.
Viele der Nachwuchskräfte fanden dabei den Weg zu NORMA durch persönliche
Empfehlung und die richtige Akquise in den Regionen," heißt es aus der
Unternehmenszentrale.
Um den neuen Azubis den Einstieg so angenehm wie möglich zu gestalten, hat NORMA
erneut zu den "Willkommens-Tagen" eingeladen. Die dezentral organisierten
Kick-off-Events in ganz Deutschland boten zum einen spannende Einblicke hinter
die Kulissen. Die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger konnten in lockerer
Runde erste Kontakte zu ihren künftigen Kolleginnen und Kollegen sowie zu den
Ausbilderinnen und Ausbildern knüpfen. "Der Beginn einer Ausbildung ist ein
großer Schritt - beruflich wie persönlich. Mit unseren
Willkommens-Veranstaltungen zeigen wir: Unsere Azubis sind uns von Anfang an
wichtig und wir unterstützen und begleiten sie auf ihrem Weg. Gleichzeitig geben
wir ihnen die Möglichkeit, NORMA nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als
Gemeinschaft kennenzulernen", so das Unternehmen weiter.
Die Niederlassung in Fürth steigert Vorfreude auf Ausbildung
Auch in Fürth ließen sich die Verantwortlichen wieder einiges einfallen, um den
Willkommens-Tag für die neuen Azubis zu einem besonderen Erlebnis zu machen.
Nach der offiziellen Begrüßung nutzten die Teilnehmenden beim gemeinsamen Brunch
die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre besser kennenzulernen. Die
anschließende Mittagspause, die mit verschiedenen Spielaktionen für Auflockerung
und gute Stimmung sorgte, leitete zum nächsten Programmpunkt über - den
Führungen durch das Zentrallager und eine Filiale. So konnten die Azubis gleich
am ersten Tag erleben, wie vielseitig und dynamisch die Tätigkeiten im
Unternehmen sind.
Während die neuen Auszubildenden ihren Einstieg feierten, rückte NORMA auch die
diesjährigen Absolventinnen und Absolventen ins Rampenlicht. Besonders die
Jahrgangsbesten wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet und mit großem Applaus
in verantwortungsvolle Positionen innerhalb des Unternehmens übernommen.
Für die Neuen war das ein eindrucksvolles Signal: Wer sich bei NORMA engagiert,
kann viel erreichen und wird für gute Leistungen belohnt. Zum Abschluss der
Veranstaltung erhielten die Nachwuchstalente nicht nur den umfassenden
Ausbildungsordner mit allen wichtigen Informationen für die kommenden Jahre,
sondern auch ihre nachhaltigen Arbeitsoutfits aus Bio-Baumwolle. So verließen
sie die Veranstaltung mit viel Motivation und Zuversicht für ihre Ausbildung.
Attraktive Rahmenbedingungen für einen starken Start
Neben einem gelungenen Auftakt bietet NORMA seinen Auszubildenden auch
langfristig beste Voraussetzungen. Das Unternehmen setzt konsequent auf eine
praxisorientierte Ausbildung, eröffnet vielfältige Entwicklungsperspektiven und
lebt eine Unternehmenskultur, die von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen
geprägt ist.
Besonders erwähnenswert ist, dass die Azubis von einer überdurchschnittlichen
Vergütung profitieren. Mit der letzten Erhöhung Anfang des Jahres erhalten
Azubis deutlich mehr als die tariflichen Ausbildungsvergütungen.
Im ersten Jahr dürfen sich die jungen Menschen auf 1.300 Euro im Monat freuen.
Im zweiten Ausbildungsjahr erhalten sie 1.400 Euro im Monat und im dritten sogar
1.500 Euro pro Monat. Dazu gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld. "Unser Ziel ist
es, die nächste Generation von Fach- und Führungskräften bei NORMA auszubilden",
betonen die Ausbilderinnen und Ausbilder bei NORMA. "Wir legen Wert darauf, dass
unsere jungen Kolleginnen und Kollegen die Chance haben, über sich
hinauszuwachsen und schon früh Verantwortung zu übernehmen."
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6109321
OTS: NORMA
erneut zu den "Willkommens-Tagen" eingeladen. Die dezentral organisierten
Kick-off-Events in ganz Deutschland boten zum einen spannende Einblicke hinter
die Kulissen. Die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger konnten in lockerer
Runde erste Kontakte zu ihren künftigen Kolleginnen und Kollegen sowie zu den
Ausbilderinnen und Ausbildern knüpfen. "Der Beginn einer Ausbildung ist ein
großer Schritt - beruflich wie persönlich. Mit unseren
Willkommens-Veranstaltungen zeigen wir: Unsere Azubis sind uns von Anfang an
wichtig und wir unterstützen und begleiten sie auf ihrem Weg. Gleichzeitig geben
wir ihnen die Möglichkeit, NORMA nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als
Gemeinschaft kennenzulernen", so das Unternehmen weiter.
Die Niederlassung in Fürth steigert Vorfreude auf Ausbildung
Auch in Fürth ließen sich die Verantwortlichen wieder einiges einfallen, um den
Willkommens-Tag für die neuen Azubis zu einem besonderen Erlebnis zu machen.
Nach der offiziellen Begrüßung nutzten die Teilnehmenden beim gemeinsamen Brunch
die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre besser kennenzulernen. Die
anschließende Mittagspause, die mit verschiedenen Spielaktionen für Auflockerung
und gute Stimmung sorgte, leitete zum nächsten Programmpunkt über - den
Führungen durch das Zentrallager und eine Filiale. So konnten die Azubis gleich
am ersten Tag erleben, wie vielseitig und dynamisch die Tätigkeiten im
Unternehmen sind.
Während die neuen Auszubildenden ihren Einstieg feierten, rückte NORMA auch die
diesjährigen Absolventinnen und Absolventen ins Rampenlicht. Besonders die
Jahrgangsbesten wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet und mit großem Applaus
in verantwortungsvolle Positionen innerhalb des Unternehmens übernommen.
Für die Neuen war das ein eindrucksvolles Signal: Wer sich bei NORMA engagiert,
kann viel erreichen und wird für gute Leistungen belohnt. Zum Abschluss der
Veranstaltung erhielten die Nachwuchstalente nicht nur den umfassenden
Ausbildungsordner mit allen wichtigen Informationen für die kommenden Jahre,
sondern auch ihre nachhaltigen Arbeitsoutfits aus Bio-Baumwolle. So verließen
sie die Veranstaltung mit viel Motivation und Zuversicht für ihre Ausbildung.
Attraktive Rahmenbedingungen für einen starken Start
Neben einem gelungenen Auftakt bietet NORMA seinen Auszubildenden auch
langfristig beste Voraussetzungen. Das Unternehmen setzt konsequent auf eine
praxisorientierte Ausbildung, eröffnet vielfältige Entwicklungsperspektiven und
lebt eine Unternehmenskultur, die von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen
geprägt ist.
Besonders erwähnenswert ist, dass die Azubis von einer überdurchschnittlichen
Vergütung profitieren. Mit der letzten Erhöhung Anfang des Jahres erhalten
Azubis deutlich mehr als die tariflichen Ausbildungsvergütungen.
Im ersten Jahr dürfen sich die jungen Menschen auf 1.300 Euro im Monat freuen.
Im zweiten Ausbildungsjahr erhalten sie 1.400 Euro im Monat und im dritten sogar
1.500 Euro pro Monat. Dazu gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld. "Unser Ziel ist
es, die nächste Generation von Fach- und Führungskräften bei NORMA auszubilden",
betonen die Ausbilderinnen und Ausbilder bei NORMA. "Wir legen Wert darauf, dass
unsere jungen Kolleginnen und Kollegen die Chance haben, über sich
hinauszuwachsen und schon früh Verantwortung zu übernehmen."
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6109321
OTS: NORMA
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
catocencoris schrieb 20.08.25, 16:13
mitdiskutieren »
Morgen gibt es ein virtuelles Anlegerforum mit der IR:
https://join.next.edudip.com/de/webinar/sdk-anleger-forum-norma-group-se/1214606
NickelChrome schrieb 02.07.25, 15:25
02.07.2025 | 15:05 400 14,08 EUR teuersten Einkauf raus geworfen :cool:mitdiskutieren »
Wenn der liebe Gott = Humpy Trumpy will kriegen wir die Aktie(n) bald viel billiger :lick:
Wenn der liebe Gott = Humpy Trumpy will kriegen wir die Aktie(n) bald viel billiger :lick:
jobl schrieb 19.04.25, 17:19
Kurzer Nachtrag: bei Norma Group versucht Teleios irgendwie positiv rauszukommen, da sie deutlich höher eingestiegen sind. Da ist in der Tat spannend mit was Teleios sein Geld verdient. Ich habe die beiden Teile von Norma separat bewertet und kam allerdings zu deutlich höheren Kursen als aktuell. Wenn Teleios hier der Katalysator ist, kann mir das nur recht sein. Ich werde danach auch wieder aussteigen, mir geht es nur um den verdeckten Wert und die damit verbundene Wertsteigerung. Wenn nicht ich nimmt jemand anderes die Kohle mit… .mitdiskutieren »
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte