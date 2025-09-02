NORMA begrüßt Rekord Azubi-Jahrgang - Knapp 1.000 neue Nachwuchskräfte starten 2025 durch / So viele Auszubildende wie noch nie (FOTO)

Nürnberg (ots) - Für NORMA ist der Ausbildungsbeginn jedes Jahr ein besonderes

Ereignis: 2025 starten so viele junge Kolleginnen und Kollegen beim Nürnberger

Lebensmittel-Händler wie noch nie in ihre berufliche Zukunft - je nach Region am

1. August oder am 1. September.



"NORMA ist stolz, dass so viele junge Menschen ihre Ausbildung bei NORMA

begonnen haben. Das unterstreicht die Attraktivität von NORMA als Arbeitgeber.

Viele der Nachwuchskräfte fanden dabei den Weg zu NORMA durch persönliche

Empfehlung und die richtige Akquise in den Regionen," heißt es aus der

Unternehmenszentrale.





Um den neuen Azubis den Einstieg so angenehm wie möglich zu gestalten, hat NORMAerneut zu den "Willkommens-Tagen" eingeladen. Die dezentral organisiertenKick-off-Events in ganz Deutschland boten zum einen spannende Einblicke hinterdie Kulissen. Die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger konnten in lockererRunde erste Kontakte zu ihren künftigen Kolleginnen und Kollegen sowie zu denAusbilderinnen und Ausbildern knüpfen. "Der Beginn einer Ausbildung ist eingroßer Schritt - beruflich wie persönlich. Mit unserenWillkommens-Veranstaltungen zeigen wir: Unsere Azubis sind uns von Anfang anwichtig und wir unterstützen und begleiten sie auf ihrem Weg. Gleichzeitig gebenwir ihnen die Möglichkeit, NORMA nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch alsGemeinschaft kennenzulernen", so das Unternehmen weiter.Die Niederlassung in Fürth steigert Vorfreude auf AusbildungAuch in Fürth ließen sich die Verantwortlichen wieder einiges einfallen, um denWillkommens-Tag für die neuen Azubis zu einem besonderen Erlebnis zu machen.Nach der offiziellen Begrüßung nutzten die Teilnehmenden beim gemeinsamen Brunchdie Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre besser kennenzulernen. Dieanschließende Mittagspause, die mit verschiedenen Spielaktionen für Auflockerungund gute Stimmung sorgte, leitete zum nächsten Programmpunkt über - denFührungen durch das Zentrallager und eine Filiale. So konnten die Azubis gleicham ersten Tag erleben, wie vielseitig und dynamisch die Tätigkeiten imUnternehmen sind.Während die neuen Auszubildenden ihren Einstieg feierten, rückte NORMA auch diediesjährigen Absolventinnen und Absolventen ins Rampenlicht. Besonders dieJahrgangsbesten wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet und mit großem Applausin verantwortungsvolle Positionen innerhalb des Unternehmens übernommen.Für die Neuen war das ein eindrucksvolles Signal: Wer sich bei NORMA engagiert,kann viel erreichen und wird für gute Leistungen belohnt. Zum Abschluss derVeranstaltung erhielten die Nachwuchstalente nicht nur den umfassendenAusbildungsordner mit allen wichtigen Informationen für die kommenden Jahre,sondern auch ihre nachhaltigen Arbeitsoutfits aus Bio-Baumwolle. So verließensie die Veranstaltung mit viel Motivation und Zuversicht für ihre Ausbildung.Attraktive Rahmenbedingungen für einen starken StartNeben einem gelungenen Auftakt bietet NORMA seinen Auszubildenden auchlangfristig beste Voraussetzungen. Das Unternehmen setzt konsequent auf einepraxisorientierte Ausbildung, eröffnet vielfältige Entwicklungsperspektiven undlebt eine Unternehmenskultur, die von Respekt, Wertschätzung und Vertrauengeprägt ist.Besonders erwähnenswert ist, dass die Azubis von einer überdurchschnittlichenVergütung profitieren. Mit der letzten Erhöhung Anfang des Jahres erhaltenAzubis deutlich mehr als die tariflichen Ausbildungsvergütungen.Im ersten Jahr dürfen sich die jungen Menschen auf 1.300 Euro im Monat freuen.Im zweiten Ausbildungsjahr erhalten sie 1.400 Euro im Monat und im dritten sogar1.500 Euro pro Monat. Dazu gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld. "Unser Ziel istes, die nächste Generation von Fach- und Führungskräften bei NORMA auszubilden",betonen die Ausbilderinnen und Ausbilder bei NORMA. "Wir legen Wert darauf, dassunsere jungen Kolleginnen und Kollegen die Chance haben, über sichhinauszuwachsen und schon früh Verantwortung zu übernehmen."Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6109321OTS: NORMA