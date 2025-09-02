NORMA begrüßt Rekord Azubi-Jahrgang - Knapp 1.000 neue Nachwuchskräfte starten 2025 durch / So viele Auszubildende wie noch nie (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    Nürnberg (ots) - Für NORMA ist der Ausbildungsbeginn jedes Jahr ein besonderes
    Ereignis: 2025 starten so viele junge Kolleginnen und Kollegen beim Nürnberger
    Lebensmittel-Händler wie noch nie in ihre berufliche Zukunft - je nach Region am
    1. August oder am 1. September.

    "NORMA ist stolz, dass so viele junge Menschen ihre Ausbildung bei NORMA
    begonnen haben. Das unterstreicht die Attraktivität von NORMA als Arbeitgeber.
    Viele der Nachwuchskräfte fanden dabei den Weg zu NORMA durch persönliche
    Empfehlung und die richtige Akquise in den Regionen," heißt es aus der
    Unternehmenszentrale.

    Um den neuen Azubis den Einstieg so angenehm wie möglich zu gestalten, hat NORMA
    erneut zu den "Willkommens-Tagen" eingeladen. Die dezentral organisierten
    Kick-off-Events in ganz Deutschland boten zum einen spannende Einblicke hinter
    die Kulissen. Die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger konnten in lockerer
    Runde erste Kontakte zu ihren künftigen Kolleginnen und Kollegen sowie zu den
    Ausbilderinnen und Ausbildern knüpfen. "Der Beginn einer Ausbildung ist ein
    großer Schritt - beruflich wie persönlich. Mit unseren
    Willkommens-Veranstaltungen zeigen wir: Unsere Azubis sind uns von Anfang an
    wichtig und wir unterstützen und begleiten sie auf ihrem Weg. Gleichzeitig geben
    wir ihnen die Möglichkeit, NORMA nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als
    Gemeinschaft kennenzulernen", so das Unternehmen weiter.

    Die Niederlassung in Fürth steigert Vorfreude auf Ausbildung

    Auch in Fürth ließen sich die Verantwortlichen wieder einiges einfallen, um den
    Willkommens-Tag für die neuen Azubis zu einem besonderen Erlebnis zu machen.
    Nach der offiziellen Begrüßung nutzten die Teilnehmenden beim gemeinsamen Brunch
    die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre besser kennenzulernen. Die
    anschließende Mittagspause, die mit verschiedenen Spielaktionen für Auflockerung
    und gute Stimmung sorgte, leitete zum nächsten Programmpunkt über - den
    Führungen durch das Zentrallager und eine Filiale. So konnten die Azubis gleich
    am ersten Tag erleben, wie vielseitig und dynamisch die Tätigkeiten im
    Unternehmen sind.

    Während die neuen Auszubildenden ihren Einstieg feierten, rückte NORMA auch die
    diesjährigen Absolventinnen und Absolventen ins Rampenlicht. Besonders die
    Jahrgangsbesten wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet und mit großem Applaus
    in verantwortungsvolle Positionen innerhalb des Unternehmens übernommen.

    Für die Neuen war das ein eindrucksvolles Signal: Wer sich bei NORMA engagiert,
    kann viel erreichen und wird für gute Leistungen belohnt. Zum Abschluss der
    Veranstaltung erhielten die Nachwuchstalente nicht nur den umfassenden
    Ausbildungsordner mit allen wichtigen Informationen für die kommenden Jahre,
    sondern auch ihre nachhaltigen Arbeitsoutfits aus Bio-Baumwolle. So verließen
    sie die Veranstaltung mit viel Motivation und Zuversicht für ihre Ausbildung.

    Attraktive Rahmenbedingungen für einen starken Start

    Neben einem gelungenen Auftakt bietet NORMA seinen Auszubildenden auch
    langfristig beste Voraussetzungen. Das Unternehmen setzt konsequent auf eine
    praxisorientierte Ausbildung, eröffnet vielfältige Entwicklungsperspektiven und
    lebt eine Unternehmenskultur, die von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen
    geprägt ist.

    Besonders erwähnenswert ist, dass die Azubis von einer überdurchschnittlichen
    Vergütung profitieren. Mit der letzten Erhöhung Anfang des Jahres erhalten
    Azubis deutlich mehr als die tariflichen Ausbildungsvergütungen.

    Im ersten Jahr dürfen sich die jungen Menschen auf 1.300 Euro im Monat freuen.
    Im zweiten Ausbildungsjahr erhalten sie 1.400 Euro im Monat und im dritten sogar
    1.500 Euro pro Monat. Dazu gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld. "Unser Ziel ist
    es, die nächste Generation von Fach- und Führungskräften bei NORMA auszubilden",
    betonen die Ausbilderinnen und Ausbilder bei NORMA. "Wir legen Wert darauf, dass
    unsere jungen Kolleginnen und Kollegen die Chance haben, über sich
    hinauszuwachsen und schon früh Verantwortung zu übernehmen."

    Über NORMA:

    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

