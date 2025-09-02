US-Aktien sind teurer als jemals zuvor – Wall Street zittert vor großem Crash!

Besonders auffällig ist die extreme Konzentration. Ende Juli vereinten die zehn größten Unternehmen 39,5 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 auf sich – so viel wie nie zuvor, wie Morningstar berechnet hat. Neun dieser Firmen sind mehr als eine Billion US-Dollar wert, darunter Tech-Giganten wie Nvidia und Microsoft, die Umsatz und Gewinn weiter kräftig steigern.

Der S&P 500 notiert auf Rekordständen, doch Bewertungskennzahlen zeigen, dass US-Aktien so teuer sind wie nie zuvor. Anleger zahlen aktuell das 3,23-Fache des Umsatzes der Indexmitglieder – ein Allzeithoch, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt demnach mit dem 22,5-Fachen der erwarteten Gewinne für die kommenden zwölf Monate ebenfalls deutlich über dem historischen Schnitt von 16,8 seit dem Jahr 2000.

Der Höhenflug des Index ist eng mit der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz verbunden. Die Besorgnis über eine mögliche KI-Blase erreicht inzwischen ihren Höhepunkt. Laut CB Insights floss in der ersten Hälfte 2025 die Hälfte aller weltweiten Risikokapitalinvestitionen in KI-Start-ups – mehr als im gesamten Vorjahr. Eine MIT-Studie zeigte kürzlich zugleich, dass 95 Prozent der Unternehmen, die in generative KI investieren, bislang keine finanziellen Erträge erzielt haben. Sam Altman, CEO von OpenAI, sagte gegenüber The Verge: "Befinden wir uns in einer Phase, in der Investoren insgesamt übermäßig begeistert von KI sind? Meiner Meinung nach ja. Ist KI das Wichtigste, was seit langer Zeit passiert ist? Meiner Meinung nach auch ja."

Er nannte die Bewertungen einiger Start-ups "verrückt" und "nicht rational". An den Börsen gab es bereits erste Rückschläge: Palantir fiel kürzlich zweistellig, Nvidia um mehr als 3 Prozent, auch Arm, Oracle und AMD verloren.

Marktstrategen warnen daher vor den Risiken der aktuellen Konzentration. „Die große Frage ist, was passieren kann, wenn sich die Situation ändert“, kommentierte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers. Bereits im April hatten Trumps Zollpläne gezeigt, wie anfällig der Markt ist: Die "Magnificent Seven" brachen stärker ein als der Gesamtindex. "Die Kombination aus sehr hohen Bewertungen und sehr überfüllten Handelsgeschäften erhöht sicherlich die Anfälligkeit des Marktes für einen längeren Abschwung", so Sosnick.

Gleichzeitig zeigt sich ein anderes Bild, wenn man den Index gleichgewichtet betrachtet. Ohne die Dominanz der Megacaps würden die Titel im Schnitt mit dem 1,76-Fachen des Umsatzes bewertet – zwar über dem langfristigen Mittel von 1,43, aber deutlich günstiger als die Schwergewichte.

Für Mark Giambrone von Barrow Hanley Global Investors eröffnen sich hier Chancen. "Einige Werte liegen sogar unter dem Durchschnitt", sagte er. Sein Haus setzt auf Unternehmen, die von Produktivitätsgewinnen durch KI profitieren könnten, ohne selbst mit hohen Bewertungen belegt zu sein. "Irgendwann spielen Bewertungen eine Rolle, und die in diesen Bewertungen enthaltenen Erwartungen spielen eine Rolle, und diese Erwartungen werden so dramatisch, dass es sehr schwer sein wird, sie zu erfüllen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





