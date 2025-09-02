    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPepsiCo AktievorwärtsNachrichten zu PepsiCo

    Besonders beachtet!

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    PepsiCo - Aktie schießt in die Höhe +6,08 % - 02.09.2025

    Am 02.09.2025 ist die PepsiCo Aktie, bisher, um +6,08 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PepsiCo Aktie.

    Besonders beachtet! - PepsiCo - Aktie schießt in die Höhe +6,08 % - 02.09.2025
    Foto: PepsiCo

    PepsiCo ist ein führender globaler Anbieter von Getränken und Snacks, bekannt für Marken wie Pepsi, Lay's und Gatorade. Mit einer starken Marktpräsenz konkurriert es direkt mit Coca-Cola und Nestlé. Die Diversifikation in Getränke und Snacks sowie kontinuierliche Innovationen sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

    PepsiCo Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2025

    Die PepsiCo Aktie konnte bisher um +6,08 % auf 134,60 zulegen. Das sind +7,72  mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    21.518,49€
    Basispreis
    13,31
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.300,00€
    Basispreis
    19,41
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die PepsiCo Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,33 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PepsiCo Aktie damit um -0,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,43 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,61 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,68 % geändert.

    PepsiCo Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,70 %
    1 Monat +5,43 %
    3 Monate +9,33 %
    1 Jahr -19,00 %

    Informationen zur PepsiCo Aktie

    Es gibt 1 Mrd. PepsiCo Aktien. Damit ist das Unternehmen 184,09 Mrd.EUR wert.

    Klare Verluste erwartet nach langem Wochenende


    Am US-Aktienmarkt zeichnen sich nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende am Dienstag weitere Verluste ab. Über eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,7 Prozent tiefer auf 45.216 Punkte. Damit würde …

    Brenmiller Advances Tempo and Wolfson TES Projects Expected to Generate Revenue from bGen Starting 2026


    Brenmiller outlines key upcoming project milestones at Tempo and Wolfson ROSH HA‘AYIN, IL / ACCESS Newswire / September 2, 2025 / Brenmiller Energy Ltd. (Nasdaq:BNRG), (the "Company", "Brenmiller" or "Brenmiller Energy") a leading global provider of …

    PepsiCo Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PepsiCo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PepsiCo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PepsiCo

    +5,75 %
    -0,67 %
    +5,45 %
    +8,88 %
    -19,08 %
    -27,00 %
    +7,77 %
    +56,18 %
    +1.143,10 %
    ISIN:US7134481081WKN:851995



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! PepsiCo - Aktie schießt in die Höhe +6,08 % - 02.09.2025 Am 02.09.2025 ist die PepsiCo Aktie, bisher, um +6,08 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PepsiCo Aktie.