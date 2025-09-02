PepsiCo - Aktie schießt in die Höhe +6,08 % - 02.09.2025

Die PepsiCo Aktie konnte bisher um +6,08 % auf 134,60€ zulegen. Das sind +7,72 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

PepsiCo ist ein führender globaler Anbieter von Getränken und Snacks, bekannt für Marken wie Pepsi, Lay's und Gatorade. Mit einer starken Marktpräsenz konkurriert es direkt mit Coca-Cola und Nestlé. Die Diversifikation in Getränke und Snacks sowie kontinuierliche Innovationen sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die PepsiCo Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,33 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PepsiCo Aktie damit um -0,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,43 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,61 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,68 % geändert.

PepsiCo Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,70 % 1 Monat +5,43 % 3 Monate +9,33 % 1 Jahr -19,00 %

Informationen zur PepsiCo Aktie

Es gibt 1 Mrd. PepsiCo Aktien. Damit ist das Unternehmen 184,09 Mrd.EUR wert.

PepsiCo Aktie jetzt kaufen?

Ob die PepsiCo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PepsiCo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.