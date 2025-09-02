H2 Start-up Cluster stärkt Innovationskraft in der Wasserstoffwirtschaft

Berlin (ots) -



- Das H2 Start-up Cluster des Verbandes Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft

wächst auf 15 Mitglieder.

- Junge Unternehmen profitieren von der Vernetzung mit etablierten Gashandels-

und Infrastrukturunternehmen

- Kehler: "Junge Unternehmen aus der Wasserstoffwirtschaft brauchen bessere

Rahmenbedingungen zur Kapitalbeschaffung und klare Marktanreize."



Mit seinem H2 Start-up Cluster unterstützt Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft

junge Unternehmen beim Markteintritt und auf ihrem Wachstumspfad. Das Cluster

bietet ein wertvolles Austausch- und Informationsangebot, darüber hinaus

profitieren die inzwischen 15 Mitglieder von Netzwerkveranstaltungen,

reichweitenstarker Sichtbarkeit auf den Kanälen des Verbandes und regelmäßigen

Informationsangeboten zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.







entlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette sind die zentralen Ziele des

H2 Start-up Clusters des Branchenverbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft.

Die Förderung des Wissenstransfers und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle

entlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette sind die zentralen Ziele des

H2 Start-up Clusters des Branchenverbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft.

Das Cluster zählt inzwischen 15 Mitglieder und unterstützt junge Unternehmen in

der Wasserstoffwirtschaft auf ihrem Wachstumspfad. Durch den engen

Schulterschluss von Start-ups und etablierten Gashandels- und

Infrastrukturunternehmen ist ein starkes Netzwerk mit umfassenden

Informationsangeboten sowie einer hohen Sichtbarkeit über die

Kommunikationskanäle des Verbandes im politischen Berlin entstanden. Damit

leistet das Cluster einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Energiewende.



"Deutschland ist die Heimat mutiger Erfinder und wegweisender, junger

Unternehmen - insbesondere in der Wasserstoffwirtschaft", erklärt Dr. Timm

Kehler, Vorstand des Verbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft. "Doch viele

Start-ups stehen vor erheblichen Wachstumsherausforderungen.

Wasserstoffinnovationen sind kapitalintensiv, bei oftmals wenig attraktiven

Finanzierungsbedingungen in Deutschland. Bessere politische Rahmenbedingungen

könnten die Kapitalbeschaffung erleichtern und den Standort Deutschland im

internationalen Wettbewerb stärken."



Überfällig ist die nationale Umsetzung der europäischen

Erneuerbaren-Energien-Richtlinie III (RED III), die verbindliche Vorgaben für

die Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien schafft und damit

essenziell für Start-ups und Investoren ist. Darüber hinaus sind

Finanzierungsinstrumente wie der Deutschlandfonds und die WIN-Initiative, die im Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die Förderung des Wissenstransfers und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelleentlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette sind die zentralen Ziele desH2 Start-up Clusters des Branchenverbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft.Die Förderung des Wissenstransfers und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelleentlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette sind die zentralen Ziele desH2 Start-up Clusters des Branchenverbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft.Das Cluster zählt inzwischen 15 Mitglieder und unterstützt junge Unternehmen inder Wasserstoffwirtschaft auf ihrem Wachstumspfad. Durch den engenSchulterschluss von Start-ups und etablierten Gashandels- undInfrastrukturunternehmen ist ein starkes Netzwerk mit umfassendenInformationsangeboten sowie einer hohen Sichtbarkeit über dieKommunikationskanäle des Verbandes im politischen Berlin entstanden. Damitleistet das Cluster einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Energiewende."Deutschland ist die Heimat mutiger Erfinder und wegweisender, jungerUnternehmen - insbesondere in der Wasserstoffwirtschaft", erklärt Dr. TimmKehler, Vorstand des Verbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft. "Doch vieleStart-ups stehen vor erheblichen Wachstumsherausforderungen.Wasserstoffinnovationen sind kapitalintensiv, bei oftmals wenig attraktivenFinanzierungsbedingungen in Deutschland. Bessere politische Rahmenbedingungenkönnten die Kapitalbeschaffung erleichtern und den Standort Deutschland iminternationalen Wettbewerb stärken."Überfällig ist die nationale Umsetzung der europäischenErneuerbaren-Energien-Richtlinie III (RED III), die verbindliche Vorgaben fürdie Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien schafft und damitessenziell für Start-ups und Investoren ist. Darüber hinaus sindFinanzierungsinstrumente wie der Deutschlandfonds und die WIN-Initiative, die im