H2 Start-up Cluster stärkt Innovationskraft in der Wasserstoffwirtschaft
Berlin (ots) -
- Das H2 Start-up Cluster des Verbandes Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft
wächst auf 15 Mitglieder.
- Junge Unternehmen profitieren von der Vernetzung mit etablierten Gashandels-
und Infrastrukturunternehmen
- Kehler: "Junge Unternehmen aus der Wasserstoffwirtschaft brauchen bessere
Rahmenbedingungen zur Kapitalbeschaffung und klare Marktanreize."
Mit seinem H2 Start-up Cluster unterstützt Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft
junge Unternehmen beim Markteintritt und auf ihrem Wachstumspfad. Das Cluster
bietet ein wertvolles Austausch- und Informationsangebot, darüber hinaus
profitieren die inzwischen 15 Mitglieder von Netzwerkveranstaltungen,
reichweitenstarker Sichtbarkeit auf den Kanälen des Verbandes und regelmäßigen
Informationsangeboten zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.
- Das H2 Start-up Cluster des Verbandes Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft
wächst auf 15 Mitglieder.
- Junge Unternehmen profitieren von der Vernetzung mit etablierten Gashandels-
und Infrastrukturunternehmen
- Kehler: "Junge Unternehmen aus der Wasserstoffwirtschaft brauchen bessere
Rahmenbedingungen zur Kapitalbeschaffung und klare Marktanreize."
Mit seinem H2 Start-up Cluster unterstützt Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft
junge Unternehmen beim Markteintritt und auf ihrem Wachstumspfad. Das Cluster
bietet ein wertvolles Austausch- und Informationsangebot, darüber hinaus
profitieren die inzwischen 15 Mitglieder von Netzwerkveranstaltungen,
reichweitenstarker Sichtbarkeit auf den Kanälen des Verbandes und regelmäßigen
Informationsangeboten zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.
Die Förderung des Wissenstransfers und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
entlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette sind die zentralen Ziele des
H2 Start-up Clusters des Branchenverbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft.
Die Förderung des Wissenstransfers und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
entlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette sind die zentralen Ziele des
H2 Start-up Clusters des Branchenverbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft.
Das Cluster zählt inzwischen 15 Mitglieder und unterstützt junge Unternehmen in
der Wasserstoffwirtschaft auf ihrem Wachstumspfad. Durch den engen
Schulterschluss von Start-ups und etablierten Gashandels- und
Infrastrukturunternehmen ist ein starkes Netzwerk mit umfassenden
Informationsangeboten sowie einer hohen Sichtbarkeit über die
Kommunikationskanäle des Verbandes im politischen Berlin entstanden. Damit
leistet das Cluster einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Energiewende.
"Deutschland ist die Heimat mutiger Erfinder und wegweisender, junger
Unternehmen - insbesondere in der Wasserstoffwirtschaft", erklärt Dr. Timm
Kehler, Vorstand des Verbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft. "Doch viele
Start-ups stehen vor erheblichen Wachstumsherausforderungen.
Wasserstoffinnovationen sind kapitalintensiv, bei oftmals wenig attraktiven
Finanzierungsbedingungen in Deutschland. Bessere politische Rahmenbedingungen
könnten die Kapitalbeschaffung erleichtern und den Standort Deutschland im
internationalen Wettbewerb stärken."
Überfällig ist die nationale Umsetzung der europäischen
Erneuerbaren-Energien-Richtlinie III (RED III), die verbindliche Vorgaben für
die Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien schafft und damit
essenziell für Start-ups und Investoren ist. Darüber hinaus sind
Finanzierungsinstrumente wie der Deutschlandfonds und die WIN-Initiative, die im
entlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette sind die zentralen Ziele des
H2 Start-up Clusters des Branchenverbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft.
Die Förderung des Wissenstransfers und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
entlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette sind die zentralen Ziele des
H2 Start-up Clusters des Branchenverbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft.
Das Cluster zählt inzwischen 15 Mitglieder und unterstützt junge Unternehmen in
der Wasserstoffwirtschaft auf ihrem Wachstumspfad. Durch den engen
Schulterschluss von Start-ups und etablierten Gashandels- und
Infrastrukturunternehmen ist ein starkes Netzwerk mit umfassenden
Informationsangeboten sowie einer hohen Sichtbarkeit über die
Kommunikationskanäle des Verbandes im politischen Berlin entstanden. Damit
leistet das Cluster einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Energiewende.
"Deutschland ist die Heimat mutiger Erfinder und wegweisender, junger
Unternehmen - insbesondere in der Wasserstoffwirtschaft", erklärt Dr. Timm
Kehler, Vorstand des Verbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft. "Doch viele
Start-ups stehen vor erheblichen Wachstumsherausforderungen.
Wasserstoffinnovationen sind kapitalintensiv, bei oftmals wenig attraktiven
Finanzierungsbedingungen in Deutschland. Bessere politische Rahmenbedingungen
könnten die Kapitalbeschaffung erleichtern und den Standort Deutschland im
internationalen Wettbewerb stärken."
Überfällig ist die nationale Umsetzung der europäischen
Erneuerbaren-Energien-Richtlinie III (RED III), die verbindliche Vorgaben für
die Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien schafft und damit
essenziell für Start-ups und Investoren ist. Darüber hinaus sind
Finanzierungsinstrumente wie der Deutschlandfonds und die WIN-Initiative, die im
Autor folgen