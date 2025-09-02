    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    H2 Start-up Cluster stärkt Innovationskraft in der Wasserstoffwirtschaft

    Berlin (ots) -

    - Das H2 Start-up Cluster des Verbandes Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft
    wächst auf 15 Mitglieder.
    - Junge Unternehmen profitieren von der Vernetzung mit etablierten Gashandels-
    und Infrastrukturunternehmen
    - Kehler: "Junge Unternehmen aus der Wasserstoffwirtschaft brauchen bessere
    Rahmenbedingungen zur Kapitalbeschaffung und klare Marktanreize."

    Mit seinem H2 Start-up Cluster unterstützt Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft
    junge Unternehmen beim Markteintritt und auf ihrem Wachstumspfad. Das Cluster
    bietet ein wertvolles Austausch- und Informationsangebot, darüber hinaus
    profitieren die inzwischen 15 Mitglieder von Netzwerkveranstaltungen,
    reichweitenstarker Sichtbarkeit auf den Kanälen des Verbandes und regelmäßigen
    Informationsangeboten zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.

    Die Förderung des Wissenstransfers und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
    entlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette sind die zentralen Ziele des
    H2 Start-up Clusters des Branchenverbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft.
    Das Cluster zählt inzwischen 15 Mitglieder und unterstützt junge Unternehmen in
    der Wasserstoffwirtschaft auf ihrem Wachstumspfad. Durch den engen
    Schulterschluss von Start-ups und etablierten Gashandels- und
    Infrastrukturunternehmen ist ein starkes Netzwerk mit umfassenden
    Informationsangeboten sowie einer hohen Sichtbarkeit über die
    Kommunikationskanäle des Verbandes im politischen Berlin entstanden. Damit
    leistet das Cluster einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Energiewende.

    "Deutschland ist die Heimat mutiger Erfinder und wegweisender, junger
    Unternehmen - insbesondere in der Wasserstoffwirtschaft", erklärt Dr. Timm
    Kehler, Vorstand des Verbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft. "Doch viele
    Start-ups stehen vor erheblichen Wachstumsherausforderungen.
    Wasserstoffinnovationen sind kapitalintensiv, bei oftmals wenig attraktiven
    Finanzierungsbedingungen in Deutschland. Bessere politische Rahmenbedingungen
    könnten die Kapitalbeschaffung erleichtern und den Standort Deutschland im
    internationalen Wettbewerb stärken."

    Überfällig ist die nationale Umsetzung der europäischen
    Erneuerbaren-Energien-Richtlinie III (RED III), die verbindliche Vorgaben für
    die Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien schafft und damit
    essenziell für Start-ups und Investoren ist. Darüber hinaus sind
    Finanzierungsinstrumente wie der Deutschlandfonds und die WIN-Initiative, die im
