Milliardeninvestition in PepsiCo: Besteht jetzt die Chance auf eine Trendwende?

Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat eine Beteiligung von rund vier Milliarden US-Dollar an PepsiCo aufgebaut. Damit gehört die Investmentgesellschaft zu den fünf größten aktiven Anteilseignern des Konzerns, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Elliott plant, Druck auf PepsiCo auszuüben, um Maßnahmen einzuleiten, die den zuletzt schwachen Aktienkurs stützen sollen.

Der Getränke- und Snackhersteller kämpft seit längerem mit Problemen. Der Marktanteil der Pepsi-Cola ist in den Vereinigten Staaten auf Platz vier zurückgefallen, hinter Coca-Cola, Dr Pepper und Sprite. Auch das einstige Wachstumsgeschäft mit Snacks schwächelt. Der Börsenwert des Konzerns liegt aktuell bei etwa 200 Milliarden US-Dollar und damit mehr als ein Viertel unter dem Höchststand von 270 Milliarden US-Dollar im Mai 2023.

Rivale Coca-Cola als Vorbild

Analysten verweisen auf Coca-Cola als möglichen Wegweiser. Der Rivale gab bereits 2017 seine Abfüllbetriebe an lokale Unternehmer zurück. "Wir geben zu, dass die Neuvergabe der Abfüllrechte Zeit in Anspruch nehmen und kein leichtes Unterfangen sein wird", schrieb RBC-Analyst Nik Modi im November 2024. "Wir halten dies jedoch für einen entscheidenden Schritt für die langfristige Gesundheit des Getränkegeschäfts."

Coca-Cola profitiert seitdem von höheren Margen und einer klareren Fokussierung auf Marketing und Innovation.

Unzufriedenheit bei Partnern und Kritik an der Strategie

Auch unter den unabhängigen Getränkehändlern von PepsiCo wächst die Unruhe. Viele Familienbetriebe berichten laut Wall Street Journal, sie hätten noch nie eine so schwierige Zeit für die Marke erlebt. Sie werfen dem Konzern vor, das Snackgeschäft zu bevorzugen und die Getränke zu vernachlässigen. Analyst Chris Carey von Wells Fargo kritisierte zudem im Juni 2024 die Kostenstruktur im Lebensmittelgeschäft und sprach von einem "großen Umdenken". Er sieht ein Einsparpotenzial von fast 800 Millionen US-Dollar.

Management setzt auf Integration

Konzernchef Ramon Laguarta, seit Oktober 2018 im Amt, betont, PepsiCo wolle den Verbrauchern mehr Wert bieten. Neben neuen Werbekampagnen setzt das Management auf eine engere Verzahnung von Getränken und Snacks. So sollen Lieferkosten sinken, indem Chips und Softdrinks gemeinsam in den Handel gebracht werden. Zudem sollen Marken wie Lay’s und Tostitos künftig ohne künstliche Zutaten neu auf den Markt kommen.

Erste positive Signale

Bei den jüngsten Quartalszahlen im Juli verzeichnete PepsiCo leichte Kursgewinne. Das Unternehmen meldete Zuwächse im Marktanteil seiner Nordamerika-Sparte sowohl bei Lebensmitteln als auch bei Getränken. Besonders Pepsi Zero Sugar sorgte für Rückenwind. Am Freitag schloss die Aktie an der Nasdaq bei 148,65 US-Dollar.

Elliott mit Erfahrung in großen Konzernen

Elliott verwaltet über 76 Milliarden US-Dollar und zählt zu den aktivsten Investoren weltweit. Erst im vergangenen Jahr stieg die Gesellschaft mit mehr als fünf Milliarden US-Dollar bei Honeywell ein, drängte auf eine Aufspaltung und erhielt schließlich einen Sitz im Aufsichtsrat. Auch bei Starbucks mischte Elliott mit und trug zum Wechsel an der Konzernspitze bei, nachdem das Unternehmen mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen hatte.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion