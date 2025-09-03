41 Prozent Crash – Warum DIESE Kult-Marke jetzt wieder durchstarten könnte!

In einer Mitteilung vom Freitag Analyst Jay Sole bekräftigte seine Empfehlung "Kaufen" und setzte das Zwölf-Monats-Kursziel auf 158 US-Dollar. Damit ergibt sich aus seiner Sicht ein Aufwärtspotenzial von circa 30 Prozent:

Die Aktie des US-Schuhherstellers hat seit Jahresbeginn um die 40 Prozent verloren. Sole erklärte, dieser Rückgang könne für Investoren ein attraktives Einstiegsniveau darstellen. "Wir sehen eine sehr gute Gelegenheit, Aktien eines Wachstumsunternehmens zu kaufen, das derzeit vom Markt deutlich unterbewertet ist", schrieb er.

Besonders optimistisch zeigt sich die UBS beim Blick auf die langfristigen Gewinnchancen. Sole rechnet für das Geschäftsjahr 2028 mit einem Gewinn pro Aktie von 7,90 US-Dollar, sieht inzwischen jedoch eine wachsende Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Szenario von 10,00 US-Dollar realistisch sein könnte. "Deckers verfügt über mehrere Wachstumsfaktoren, die insgesamt einen überzeugenderen Ausblick bieten, als wir zuvor angenommen hatten", so der Analyst.

Im Fokus steht dabei die Sneaker-Marke Hoka, die laut Sole enormes Umsatzpotenzial birgt. Neben einer stärkeren Präsenz im Lifestyle- und Trainingssegment plant das Unternehmen eine geografische Expansion nach Asien und Europa. Zudem könnte der Konzern die Zahl seiner Filialen weltweit ausbauen.

Auch höhere Marketingausgaben stärken laut der UBS die Marktposition. Deckers habe die Investitionen zuletzt auf über zehn Prozent des Umsatzes erhöht, um die Markenbekanntheit weiter zu steigern. Die Dynamik von Hoka in den USA bleibe ungebrochen. Risiken durch mögliche Zölle änderten nichts an der positiven Gesamteinschätzung.

Sole betonte zudem den nachhaltigen Trend zu Laufschuhen mit maximaler Dämpfung, der Hoka One One zugutekomme. Dieser Verbrauchertrend sei "langfristig" und stütze die Wachstumsaussichten des Unternehmens.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



