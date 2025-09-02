Dieses Zins-Risiko unterschätzt der Markt derzeit massiv, warnt Morgan Stanley

Die Studie knüpft an die Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole an, die von vielen Beobachtern so interpretiert wurde, dass die Notenbank künftig weniger auf die Inflation und stärker auf die Schwäche am Arbeitsmarkt achten wird. Vor diesem Hintergrund hält Morgan Stanley es für möglich, dass der Leitzins nicht wie derzeit vom Markt erwartet bei rund 3,25 Prozent endet, sondern auf bis zu 2,25 Prozent sinkt. Selbst wenn er danach wieder leicht auf etwa 2,75 Prozent ansteigt, läge der gesamte Pfad klar unter den aktuellen Markterwartungen.

Morgan Stanley hält es für möglich, dass die US-Notenbank die Zinsen stärker senkt, als die Märkte derzeit erwarten. In ihrer Basisprognose rechnet die Bank zwar mit kleinen Schritten von 0,25 Prozentpunkten bei jeder Fed-Sitzung bis Ende 2026. Doch die Analyse des Teams um Zinsstratege Matthew Hornbach zeigt, dass alternative Szenarien einen deutlich lockereren Kurs wahrscheinlich machen könnten.

In ihrem Bericht beschreiben die Analysten drei denkbare Entwicklungen, die zu einem solchen Verlauf führen könnten. Zum einen könnte eine Ausweitung staatlicher Ausgaben die Nachfrage ankurbeln, zum anderen wäre es denkbar, dass die Fed eine höhere Inflationstoleranz zeigt und weniger schnell gegensteuert. Am wahrscheinlichsten erscheint den Experten jedoch eine leichte Rezession, ausgelöst etwa durch Handelsschocks oder andere wirtschaftliche Turbulenzen. Zusammengenommen ergibt sich daraus das Bild, dass die Risiken für einen deutlich expansiveren Kurs höher sind, als es die Märkte bislang einpreisen.

Derzeit kalkulieren die Anleihemärkte lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent für eine so zurückhaltende Politik. Für Hornbach und sein Team ist das deutlich zu wenig: "Dies angesichts der wachsenden Risiken für den US-Arbeitsmarkt eine sehr geringe Zahl ist."

Sollte die Fed tatsächlich stärker lockern, würde dies auch Folgen für die Renditestruktur haben. Kurzfristige Zinsen könnten schneller sinken, während langfristige Renditen stabiler bleiben. Eine solche steilere Zinskurve gilt bei Morgan Stanley als wahrscheinlich, weshalb die Bank auf US-Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten setzt und mit Termingeschäften auf sinkende Leitzinsen wettet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





