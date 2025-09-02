Börsen Start Update
Börsenstart USA - 02.09. - S&P 500 schwach -1,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:38) bei 45.184,70 PKT und fällt um -0,93 %.
Top-Werte: Boeing +1,72 %, Merck & Co +1,11 %, Johnson & Johnson +1,08 %, McDonald's +1,05 %, Procter & Gamble +0,71 %
Flop-Werte: Nike (B) -2,59 %, Honeywell International -1,67 %, American Express -1,47 %, Amazon -1,45 %, Goldman Sachs Group -1,26 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.183,84 PKT und fällt um -1,14 %.
Top-Werte: PepsiCo +4,15 %, Biogen +3,45 %, T-Mobile US +2,37 %, Autodesk +1,70 %, Ross Stores +1,27 %
Flop-Werte: The Kraft Heinz Company -3,02 %, GLOBALFOUNDRIES -2,63 %, Lululemon Athletica -2,49 %, Adobe -2,47 %, Microchip Technology -2,37 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:51) bei 6.400,87 PKT und fällt um -1,17 %.
Top-Werte: PepsiCo +4,15 %, Biogen +3,45 %, Incyte +3,21 %, Corning +2,58 %, Texas Pacific Land +2,53 %
Flop-Werte: TransDigm Group -7,10 %, Constellation Brands (A) -6,39 %, Albemarle -4,96 %, Enphase Energy -3,35 %, Align Technology -3,28 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.