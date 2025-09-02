Börsenstart USA - 02.09. - S&P 500 schwach -1,17 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:38) bei 45.184,70 PKT und fällt um -0,93 %.

Top-Werte: Boeing +1,72 %, Merck & Co +1,11 %, Johnson & Johnson +1,08 %, McDonald's +1,05 %, Procter & Gamble +0,71 %

Flop-Werte: Nike (B) -2,59 %, Honeywell International -1,67 %, American Express -1,47 %, Amazon -1,45 %, Goldman Sachs Group -1,26 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.183,84 PKT und fällt um -1,14 %.

Top-Werte: PepsiCo +4,15 %, Biogen +3,45 %, T-Mobile US +2,37 %, Autodesk +1,70 %, Ross Stores +1,27 %

Flop-Werte: The Kraft Heinz Company -3,02 %, GLOBALFOUNDRIES -2,63 %, Lululemon Athletica -2,49 %, Adobe -2,47 %, Microchip Technology -2,37 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:51) bei 6.400,87 PKT und fällt um -1,17 %.

Top-Werte: PepsiCo +4,15 %, Biogen +3,45 %, Incyte +3,21 %, Corning +2,58 %, Texas Pacific Land +2,53 %

Flop-Werte: TransDigm Group -7,10 %, Constellation Brands (A) -6,39 %, Albemarle -4,96 %, Enphase Energy -3,35 %, Align Technology -3,28 %