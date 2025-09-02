    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Freiberuflerinnen und Freiberufler gründen am häufigsten in Berlin

    Bonn (ots) - In Berlin starteten in 2024 die meisten Personen in eine eigene
    freiberufliche Existenz, dahinter folgten die Städte Hamburg, München und Köln.
    Betrachtet man hingegen die Existenzgründungsintensität - die Anzahl der
    freiberuflichen Gründungen je 10.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter -, dann
    liegt zwar gleichfalls Berlin an der Spitze, auf den nächsten Rangplätzen folgen
    jedoch die Stadt Leipzig, der Landkreis München sowie die Städte Köln und
    Freiburg im Breisgau.

    "Freiberufliche Gründungen finden häufig in Großstädten statt, da hier viele
    Unternehmen und Verwaltungen beratende und wissenschaftliche Dienstleistungen
    benötigen. Zugleich wirkt es sich positiv aus, dass in vielen dieser Städte
    Hochschulen eine berufliche Bildung im Bereich der Freien Berufe anbieten",
    berichtet IfM-Wissenschaftler Peter Kranzusch.

    Leipzig auf Platz 1 bei den Gründungen von Freiberuflerinnen

    Die Gründungsneigung von Frauen ist in den Freien Berufen höher als die der
    Männer. Ein regionaler Vergleich der Existenzgründungsintensitäten von Frauen
    und Männern zeigt, dass dies für 361 von 400 Kreisen gilt. Deutschlandweit liegt
    die Existenzgründungsintensität von Frauen bei 20,8 und bei den Männern bei
    16,6. Am stärksten übersteigt die Existenzgründungsintensität der Frauen
    diejenige der Männer in der Stadt Leipzig, gefolgt von Berlin sowie den
    Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Lüneburg und Bad Tölz-Wolfratshausen.

    Die Zahlen zu den Existenzgründungen in den Freien Berufen sowie die
    Deutschlandkarte zur regionalen Existenzgründungsintensität 2024 sind im
    Statistikbereich auf der Homepage des IfM Bonn ( http://www.ifm-bonn.org ) zu
    finden. Alle Daten beruhen auf Angaben der Finanzamtsbezirke zu den
    Neuanmeldungen von Freien Berufen. Die Angaben werden von den
    Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des IfM Bonn auf die regionale
    Untergliederung der Kreise umgerechnet.

    Pressekontakt:

    Dr. Jutta Gröschl
    Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn
    Telefon: (0228) 72997-29
    E-Mail: mailto:presse@ifm-bonn.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160935/6109401
    OTS: IfM Bonn




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Freiberuflerinnen und Freiberufler gründen am häufigsten in Berlin In Berlin starteten in 2024 die meisten Personen in eine eigene freiberufliche Existenz, dahinter folgten die Städte Hamburg, München und Köln. Betrachtet man hingegen die Existenzgründungsintensität - die Anzahl der freiberuflichen Gründungen je …