Freiberuflerinnen und Freiberufler gründen am häufigsten in Berlin

Bonn (ots) - In Berlin starteten in 2024 die meisten Personen in eine eigene

freiberufliche Existenz, dahinter folgten die Städte Hamburg, München und Köln.

Betrachtet man hingegen die Existenzgründungsintensität - die Anzahl der

freiberuflichen Gründungen je 10.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter -, dann

liegt zwar gleichfalls Berlin an der Spitze, auf den nächsten Rangplätzen folgen

jedoch die Stadt Leipzig, der Landkreis München sowie die Städte Köln und

Freiburg im Breisgau.



"Freiberufliche Gründungen finden häufig in Großstädten statt, da hier viele

Unternehmen und Verwaltungen beratende und wissenschaftliche Dienstleistungen

benötigen. Zugleich wirkt es sich positiv aus, dass in vielen dieser Städte

Hochschulen eine berufliche Bildung im Bereich der Freien Berufe anbieten",

berichtet IfM-Wissenschaftler Peter Kranzusch.





Leipzig auf Platz 1 bei den Gründungen von Freiberuflerinnen



Die Gründungsneigung von Frauen ist in den Freien Berufen höher als die der

Männer. Ein regionaler Vergleich der Existenzgründungsintensitäten von Frauen

und Männern zeigt, dass dies für 361 von 400 Kreisen gilt. Deutschlandweit liegt

die Existenzgründungsintensität von Frauen bei 20,8 und bei den Männern bei

16,6. Am stärksten übersteigt die Existenzgründungsintensität der Frauen

diejenige der Männer in der Stadt Leipzig, gefolgt von Berlin sowie den

Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Lüneburg und Bad Tölz-Wolfratshausen.



Die Zahlen zu den Existenzgründungen in den Freien Berufen sowie die

Deutschlandkarte zur regionalen Existenzgründungsintensität 2024 sind im

Statistikbereich auf der Homepage des IfM Bonn ( http://www.ifm-bonn.org ) zu

finden. Alle Daten beruhen auf Angaben der Finanzamtsbezirke zu den

Neuanmeldungen von Freien Berufen. Die Angaben werden von den

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des IfM Bonn auf die regionale

Untergliederung der Kreise umgerechnet.



