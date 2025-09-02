Freiberuflerinnen und Freiberufler gründen am häufigsten in Berlin
Bonn (ots) - In Berlin starteten in 2024 die meisten Personen in eine eigene
freiberufliche Existenz, dahinter folgten die Städte Hamburg, München und Köln.
Betrachtet man hingegen die Existenzgründungsintensität - die Anzahl der
freiberuflichen Gründungen je 10.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter -, dann
liegt zwar gleichfalls Berlin an der Spitze, auf den nächsten Rangplätzen folgen
jedoch die Stadt Leipzig, der Landkreis München sowie die Städte Köln und
Freiburg im Breisgau.
"Freiberufliche Gründungen finden häufig in Großstädten statt, da hier viele
Unternehmen und Verwaltungen beratende und wissenschaftliche Dienstleistungen
benötigen. Zugleich wirkt es sich positiv aus, dass in vielen dieser Städte
Hochschulen eine berufliche Bildung im Bereich der Freien Berufe anbieten",
berichtet IfM-Wissenschaftler Peter Kranzusch.
Leipzig auf Platz 1 bei den Gründungen von Freiberuflerinnen
Die Gründungsneigung von Frauen ist in den Freien Berufen höher als die der
Männer. Ein regionaler Vergleich der Existenzgründungsintensitäten von Frauen
und Männern zeigt, dass dies für 361 von 400 Kreisen gilt. Deutschlandweit liegt
die Existenzgründungsintensität von Frauen bei 20,8 und bei den Männern bei
16,6. Am stärksten übersteigt die Existenzgründungsintensität der Frauen
diejenige der Männer in der Stadt Leipzig, gefolgt von Berlin sowie den
Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Lüneburg und Bad Tölz-Wolfratshausen.
Die Zahlen zu den Existenzgründungen in den Freien Berufen sowie die
Deutschlandkarte zur regionalen Existenzgründungsintensität 2024 sind im
Statistikbereich auf der Homepage des IfM Bonn ( http://www.ifm-bonn.org ) zu
finden. Alle Daten beruhen auf Angaben der Finanzamtsbezirke zu den
Neuanmeldungen von Freien Berufen. Die Angaben werden von den
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des IfM Bonn auf die regionale
Untergliederung der Kreise umgerechnet.
Pressekontakt:
Dr. Jutta Gröschl
Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn
Telefon: (0228) 72997-29
E-Mail: mailto:presse@ifm-bonn.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160935/6109401
OTS: IfM Bonn
