Europas Anleihemärkte steuern auf eine Klippe zu

Die Auswirkungen auf den gesamten europäischen Markt sind gewaltig, denn auf das niederländische Rentensystem entfällt mehr als die Hälfte aller Renteneinlagen in der Eurozone. Ihre europäischen Anleihebestände belaufen sich auf insgesamt fast 300 Milliarden Euro, wie aus Daten der Europäischen Zentralbank hervorgeht. Besonders betroffen: Die sicheren Bundesanleihen .

Europa steht vor einem finanziellen Erdbeben: Ab dem 1. Januar 2026 startet die größte Reform im niederländischen Pensionssystem seit Jahrzehnten – und sie trifft ausgerechnet den empfindlichsten Teil des Marktes für Staatsanleihen , die Langläufer. Rund 36 Fonds stellen an diesem Tag auf das neue beitragsorientierte Modell um, bis 2028 sollen alle weiteren Fonds folgen.

Ziel der niederländischen Pläne ist es, die Altersvorsorge in dem Land flexibler machen, sodass beispielsweise jüngere Einzahler stärker in Aktien investieren können, während ältere Teilnehmer auf die Sicherheit von Anleihen setzen. Bislang konzentrieren sich die Niederländer stark auf Langläufer, die für Stabilität und Sicherheit sorgten. Eine Nebenwirkung der geplanten Umstellung ist, dass Milliarden an langfristigen Zins-Swaps und Bonds nicht mehr gebraucht und verkauft oder abgewickelt werden müssen.

Das hat für ganz Europa Konsequenzen, vor allem aber auch für Deutschland, da Bundesanleihen in besonderem Maße für Sicherheit stehen und häufig in Pensionsprodukten zu finden sind. Schon jetzt, vier Monate vor der Umstellung, steigen die Renditen für 30-jährige deutsche und französische Anleihen, die Nachfrage aus den Niederlanden – bisher ein Ankerinvestor – versiegt.

Nach Berechnungen der Financial Times könnten Verkäufe im Umfang von 125 Milliarden Euro auf den Markt prasseln, verteilt über die nächsten Jahre. Bloomberg spricht sogar von Umwälzungen im Volumen von 2 Billionen Euro für den europäischen Rentenmarkt. Kein Wunder, dass Strategen von Barclays bis ING mit einer "sehr hohen Nervosität" rechnen. "In solchen Situationen kann der Markt illiquide oder sprunghaft werden", warnt Rohan Khanna, Leiter European Rates Research bei Barclays.

Die Risiken sind nicht nur theoretisch. Der Jahreswechsel gilt ohnehin als Phase mit dünner Liquidität. Wenn gleich mehrere Pensionsfonds am 1. Januar ihre Positionen gleichzeitig umschichten, könnten Händler und Banken auf unverkäuflichen "heißen Kartoffeln" sitzenbleiben. Ein Frühindikator, die Volatilitätserwartung für 30-jährige Euro-Swaps, ist bereits deutlich gestiegen. "Alle wissen, dass das Ereignis kommt, aber keiner weiß, wie es ausgeht", sagt Ales Koutny von Vanguard gegenüber Bloomberg.

Geopolitische und fiskalische Spannungen verstärken den Druck zusätzlich: Frankreich ringt mit einer Haushaltskrise, während die EU insgesamt höhere Defizite meldet. Gleichzeitig müssen Staaten wie Deutschland und Frankreich ausgerechnet im Januar traditionell große Volumina an neuen Bonds platzieren – ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, wenn einer der wichtigsten Käufer ausfällt. BlackRock und Aviva raten Anlegern bereits, das lange Ende der Kurve zu meiden. JPMorgan sieht US-Treasuries im Vorteil, weil sie weniger von den niederländischen Umschichtungen betroffen sind – wobei die US-Bonds ihre eigenen Risikofaktoren haben.

Natürlich gibt es Puffer. Die Regierung in Den Haag räumt den Fonds eine Übergangsfrist von einem Jahr für den Abbau alter Absicherungen ein. Manche Institute haben damit schon begonnen, um den Markt nicht zusätzlich zu schocken. Doch das Grundproblem bleibt: Das niederländische System, das mehr als die Hälfte aller Pensionsersparnisse in der Eurozone verwaltet, verändert seine DNA – und mit ihr die Nachfrage nach europäischen Staatsanleihen.

Die Pensionsreform in den Niederlanden ist mehr als eine nationale Rentenfrage. Sie verändert das Kräfteverhältnis am europäischen Anleihemarkt. Anleger sollten sich auf Turbulenzen einstellen – und darauf, dass das lange Ende der Zinskurve 2026 alles andere als ein sicherer Hafen sein wird.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion