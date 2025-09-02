Vonovia - Aktie stürzt ab - 02.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Vonovia Aktie. Mit einer Performance von -4,88 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Vonovia Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,46 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um -3,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Vonovia auf -6,41 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,65 % geändert.

Vonovia Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,49 % 1 Monat +1,87 % 3 Monate -4,46 % 1 Jahr -11,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Vonovia Aktie, die in den letzten Tagen um 4,4% gefallen ist. Die Unsicherheit im Immobiliensektor aufgrund steigender Staatsanleihenrenditen führt zu einer vorsichtigen Haltung der Anleger. Einige diskutieren mögliche Kaufgelegenheiten, insbesondere bei einem Rückgang unter 24 Euro, während andere die stagnierende Kursentwicklung trotz positiver Fundamentaldaten wie steigenden Mieten und Dividenden kritisieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

Informationen zur Vonovia Aktie

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,97 Mrd.EUR wert.

Angesichts der schwierigen politischen Lage in Frankreich werden die Anleger am Dienstag bei Immobilienwerten viel vorsichtiger. Der Sektorindex gehörte europaweit mit einem Abschlag von drei Prozent zu den schwächsten. Auch in Deutschland …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.740 Punkten berechnet, ein Minus von 1,2 …

Vonovia Aktie jetzt kaufen?

